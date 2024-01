Einer, der wiederkam: "Big" George Foreman wird 75

Er war einer der besten Schwergewichts-Boxer der Welt - zu zwei völlig unterschiedlichen Zeitpunkten. Am Mittwoch wird George Foreman 75, der zwischenzeitlich einen radikalen Wandel vollzogen hat.

"They never come back", sie kommen niemals zurück, lautet eine alter Boxer-Weisheit, die besagt, dass entthronte Weltmeister gerade im Schwergewicht ausgedient haben. Aus und vorbei. Jede vermeintliche Regel hat natürlich trotzdem ihre Ausnahmen. Für diese war keine so groß wie "Big George" Foreman.

In den frühen 1970er Jahren hatte der hünenhafte Texaner, eine stoische Zerstörungsmaschine, zunächst den Eindruck hinterlassen, dass er niemals gehen würde. Mit einer unglaublichen Schlagkraft, die nahezu jeden Gegner zerschmetterte, marschierte Foreman unaufhaltsam durch die Schwergewichts-Division und führte im Januar 1973 selbst den unumstrittenen Weltmeister Joe Frazier vor.

Frazier, der zuvor sogar den legendären Muhammad Ali geschlagen hatte, wurde von Foreman in Kingston (Jamaika) in nur zwei Runden sechsmal auf die Bretter geschickt, sodass der sogenannte "Sunshine Showdown" frühzeitig abgebrochen werden musste. Der neue Weltmeister hieß Foreman - und wirkte unaufhaltsam.

Der "Rumble in the Jungle" als Wendepunkt

Eineinhalb Jahre später meldete sich einer der Entthronten zurück. Der große Ali forderte Foreman heraus, der inzwischen bei einer Bilanz von 40:0 (37 Knock-outs) stand und haushoher Favorit war. Viele Box-Fans fürchteten daher nicht nur um die Karriere der in die Jahre gekommenen Legende, sondern gar um deren Leben.

Doch entgegen aller Erwartungen ließ der defensiv geniale Ali, in den locker gespannten Seilen hängend, Favorit Foreman sich auspowern, ehe der Altmeister seinen Widersacher in der achten Runde des "Rumble in the Jungle" in Kinshasa (Zaire, heute Demokratische Republik Kongo) sensationell zu Boden schlug.

30. Oktober 1974: Muhammad Ali (re.) bringt George Foreman zu Fall. imago/UPI Photo

Ali war zurückgekehrt, Foremans Nimbus der Unbesiegbarkeit dahin. Über ein Jahr lang kämpfte der gestürzte Koloss daraufhin nicht mehr, und dann nur noch 14 Monate lang. Seine Ausstrahlung, seine Macht im Ring, sie war einfach nicht mehr die gleiche. 1977 beendete Foreman, der sich seine Kräfte zu oft nicht gut einteilte, nach einer zweiten Niederlage mit nur 28 Jahren seine Karriere. Und stellte sein Leben auf den Kopf.

Nahezu nahtlos entwickelte sich aus der Boxmaschine mit der kalten Aura ein warmherziger Christ, der Pfarrer wurde und ein eigens gegründetes Waisenhaus leitete. Foreman blieb weiter prominent, erfreute sich in neuer Rolle sogar einer größeren Popularität als zu sportlichen Zeiten. Die Popularität blieb auch, als Foreman mit 38 Jahren auf einmal ein Box-Comeback wagte - um Geld für sein Waisenhaus zu sammeln.

Mit Aufbaugegnern fing es an. Doch der einstige Champion, der inzwischen kein Muskelpaket mehr, sondern etwas massiger geworden war, der nicht mehr Afro, sondern Glatze trug, der nicht mehr Löcher in die Luft starrte, sondern auch mal lächelte, er schlug sie alle. Der Ehrgeiz war wieder da. Und die enorme Qualität. Etwas weniger Kraft mittlerweile, dafür aber mehr Intelligenz. Es lief so gut, dass Foreman zu Beginn der 1990er Jahre gegen den alles überragenden Weltmeister Mike Tyson kämpfen sollte.

Weltmeister mit 45

Doch dann wurde Tyson überraschend von James "Buster" Douglas entthront, und dieser von Evander Holyfield, gegen den Foreman im April 1991 tatsächlich wieder um den Weltmeistertitel boxte. Der 42-Jährige verlor zwar, ging aber nicht K. o. - das Comeback in die Weltspitze war gelungen. Foreman ging 1993 auch gegen Tommy Morrison als Verlierer aus dem Ring, ehe er am 5. November 1994, im Alter von 45 Jahren, die Chance gegen den neuen Weltmeister Michael Moorer bekam - und gewann.

Durch seinen Sensationssieg stieg "Big George", der seit dieser Zeit auch großen Erfolg durch sein Werben für nach ihm benannte Elektrogrills hat, zum ältesten Schwergewichtsweltmeister überhaupt auf - und zu einem derer, die eben doch zurückkamen. Auch wenn er anschließend, unter anderem schlug er umstritten noch Deutschlands Top-Boxer Axel Schulz, relativ schnell wieder ging. Diesmal mit einer Menge Applaus.