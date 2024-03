"Einer der talentiertesten Rechtsaußen in Europa": Kiel holt Imre

Der THW Kiel hat die vakante Stelle auf Rechtsaußen geschlossen und damit Planungssicherheit: Der 21-jährige ungarische Nationalspieler Bence Imre kommt im Sommer von Ferencvaros TC.

Überraschend war die Mitteilung des THW nicht mehr, nun ist es aber offiziell: Gemeinsam mit "Wunschspieler" Lukas Zerbe (kommt vom TBV Lemgo Lippe) bildet ab Sommer Bence Imre das Rechtsaußen-Duo beim deutschen Rekordmeister. Auf Rechtsaußen wurde ein Umbruch ohnehin unausweichlich, da einerseits die Ära von Niclas Ekberg (Rückkehr zu seinem schwedischen Ausbildungsverein Ystads IF) nach zwölf Jahren im Verein endet und andererseits der Vertrag von Eigengewächs Sven Ehrig nicht verlängert wird.

"Mit Bence Imre wird einer der talentiertesten Rechtsaußen in Europa künftig für uns spielen", ist Viktor Szilagyi, Geschäftsführer des THW Kiel, überzeugt: "Wir sind uns sicher, dass er mit seinen Qualitäten gut in unsere Mannschaft passen und ihr neue Impulse geben wird. Bence ist schnell, torgefährlich und kann in der Abwehr eingesetzt werden."

Der Umbruch beim THW schreitet also voran, Imre ist der nächste spannende Spieler mit Blick auf die Mannschaft der Zukunft. "Wir sind überzeugt davon, dass in Bence noch viel Potenzial steckt und sein Wechsel zu uns seine Entwicklung vorantreiben wird", sagt Szilagyi.

Imre wurde am 15. Oktober 2002 in Budapest geboren, ist Sohn der ungarischen Handball-Ikone Beatrix Kökeny und des erfolgreichen Degenfechters Geza Imre. Im zarten Alter von 16 Jahren debütierte er für Ferencvaros TC bereits in der ersten ungarischen Liga.

Zwei bemerkenswerte Turniere

Der Linkshänder hat zuletzt bei zwei Turnieren für Furore gesorgt: Bei der U-21-Weltmeisterschaft in Deutschland und Griechenland im Sommer 2023 preschte er mit starken Ungarn bis ins Finale vor, warf in diesem auch fünf Tore - scheiterte aber verdient an Co-Gastgeber Deutschland (23:30) um Keeper David Späth und MVP Nils Lichtlein.

Ich fühle mich bereit, mich dieser Herausforderung und der damit verbundenen Verantwortung zu stellen. Bence Imre

In der A-Nationalmannschaft hatte Imre da bereits längst debütiert, bei der Männer-EM im vergangenen Januar trumpfte der Rechtsaußen dann auch auf - beeindruckte besonders mit seiner Wurfquote von 80 Prozent (20 Tore, 25 Versuche). Mit Bence Banhidi (32 Tore), Mate Lekai (29), Gabor Ancsin (24) und Miklos Rosta (23) warfen nur vier Ungarn mehr Treffer. Imre hatte seinen Anteil am besten EM-Ergebnis in der ungarischen Geschichte - die Magyaren landeten durch ihren 23:22-Erfolg über Slowenien auf Rang fünf.

Zu seinem Wechsel in die Bundesliga sagt er: "Es ist eine große Ehre, künftig für die Zebras spielen zu dürfen. Ferencvaros ist mein Heimatverein. Aber wenn ein Klub mit dieser großen Tradition, unzähligen Erfolgen und einer riesigen Anziehungskraft wie der THW Kiel sich so um mich als jungen Spieler bemüht, macht mich das auch ein bisschen stolz." Imre spricht von der "größten Herausforderung meiner Karriere". Aber: "Ich fühle mich bereit, mich dieser Herausforderung und der damit verbundenen Verantwortung zu stellen."