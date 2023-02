"Einer der stärksten der Liga": Golz verlängert in Essen

Rot-Weiss Essen hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Jakob Golz verlängert. Der 24-Jährige ist seit dieser Saison die Nummer Eins im Tor von RWE.

In diesem Sommer wäre sein Vertrag ausgelaufen, nun hat Rot-Weiss Essen mit Stammtorwart Jakob Golz verlängert. Der gebürtige Hamburger durchlief das Nachwuchsleistungszentrum des HSV, ehe er 2019 zu RWE wechselte und seit dieser Saison schließlich die Nummer eins im Tor der Essener ist.

"Ich habe immer gesagt, wie wohl ich mich an der Hafenstraße fühle. Als ich vor vier Jahren kam, war mein Ziel Nummer eins zu werden und mit RWE aufzusteigen - beides hat funktioniert", wird der 24-Jährige auf der vereinseigenen Website zitiert. Er spüre großes Vertrauen vom Trainerteam und seinen Mitspielern und "will nun gemeinsam mit dem Verein weiterwachsen".

Nowak glaubt, dass Golz' Entwicklung noch nicht zu Ende ist

RWE-Sportdirektor Jörn Nowak freut sich ebenfalls über die Vertragsverlängerung und lobt Golz, der "beispielhaft für die sportliche Entwicklung unseres Vereins in dieser Zeit" steht. "Er hat immer hart gearbeitet, an seine Chance geglaubt und ist nun unser unangefochtener Stammtorwart, der uns in dieser Saison schon einige Punkte gesichert hat." Weiter erklärt Nowak: "Wir glauben, dass seine Entwicklung noch nicht zu Ende ist und freuen uns, dass wir in unseren Gesprächen schnell auf einen Nenner gekommen sind und die nächsten Ziele gemeinsam anpacken."

Für Torwart-Trainer Manuel Lenz gehört Golz "zu den stärksten Torhütern der Liga. Er arbeitet akribisch an seinen Schwächen und besitzt zudem ein hohes Maß an Selbstkritik, was ihm dabei hilft, auch aus schwierigeren Situationen gestärkt hervorzugehen". Die tägliche Arbeit mit Golz mache dem 38-Jährigen "unheimlich viel Spaß".

Bis dato absolvierte Golz 56 Pflichtspiele für RWE und hielt seinen Kasten dabei 23-mal sauber.