"Einer der spannendsten Klubs": Kabak unterschreibt in Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim hat sich mit Ozan Kabak von Schalke 04 in der Abwehr verstärkt. Der Türke bringt trotz seiner jungen Jahre schon einige Erfahrung mit in den Kraichgau.

Schalke war schon länger auf der Suche nach einem Abnehmer für Kabak, den sich der Bundesliga-Aufsteiger vor allem aus finanziellen Gründen (Jahresgehalt bei rund 3,5 Millionen Euro) nicht mehr leisten wollte. Jetzt geht der Wunsch in Erfüllung. Die TSG nimmt den 22-Jährigen unter Vertrag. Die Hoffenheimer dürften für Kabak eine Ablöse von fünf bis sieben Millionen Euro nach Gelsenkirchen überweisen, sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2026.

"Ozan ist ein wuchtiger Verteidiger, der durch eine starke und energische Zweikampfführung überzeugt. Darüber hinaus ist er schnell und verfügt über ein hervorragendes Kopfballspiel, welches ihn auch bei eigenen Standards extrem gefährlich macht. Ozan hat trotz seines noch jungen Alters schon einige Höhen und Tiefen erlebt, die ihn zu einer reifen Persönlichkeit wachsen ließen", sagt TSG-Manager Alexander Rosen in einer Vereinsmitteilung.

Hoffenheim braucht in der Defensive dringend Verstärkung, in der vergangenen Spielzeit litten die Kraichgauer unter einer arg wackeligen Defensive. "Ich habe bereits am Ende der vergangenen Saison gesagt, dass wir für die Abwehr zusätzliche Qualität verpflichten wollen. Ich bin davon überzeugt, dass wir in Ozan einen Spieler gefunden haben, der uns sowohl sportlich als auch charakterlich richtig guttun wird."

Hoffenheim ist einer der spannendsten Klubs in Deutschland und genießt einen hervorragenden Ruf - vor allem darin, junge Spieler erfolgreich weiterzuentwickeln. Ozan Kabak

Kabak hofft nach seiner glücklosen Station in Norwich - er stieg mit den Canaries aus der Premier League ab - auf einen Re-Start seiner Karriere in der Bundesliga. "Ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel zur TSG. Hoffenheim ist einer der spannendsten Klubs in Deutschland und genießt einen hervorragenden Ruf - vor allem darin, junge Spieler erfolgreich weiterzuentwickeln. Ich bin gespannt auf die Mannschaft, die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerteam und bin froh, jetzt direkt hier einsteigen zu können", so der 22-jährige Abwehrspieler.

Plan in Schalke ging nie auf

Schalke holte Kabak im Sommer 2019 dank einer Klausel in Höhe von 15 Millionen Euro vom damaligen Absteiger VfB Stuttgart und sah diesen Transfer auch als Investition in die Zukunft - doch dieser Plan ging nie auf. Der Innenverteidiger wurde seit seinem Wechsel zweimal verliehen, erst zum FC Liverpool (neun Ligaspiele), dann zu Norwich City (elf Ligaspiele).