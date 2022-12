Einer der "besten Zweikämpfer": St. Pauli verlängert mit Aremu

Afeez Aremu wird über die laufende Saison hinaus für Zweitligist FC St. Pauli spielen. Die Hamburger haben den Vertrag mit dem Mittelfeldspieler verlängert.

Im August 2020 kam Afeez Aremu vom damaligen norwegischen Erstligisten Start Kristiansand nach Hamburg, dort hat sich der 23-Jährige nach Anlaufschwierigkeiten festgespielt. Kein Wunder also, dass der Zweitligist den im Juni 2023 auslaufenden Kontrakt vorzeitig verlängert hat, wie der Klub am Freitag mitteilte. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

"Er hat zu Beginn seiner Zeit in Hamburg etwas gebraucht, um sich an die neue Liga und den Fußball, den wir spielen wollen, zu gewöhnen. Er hat aber große Schritte in seiner Entwicklung gemacht und ist ein wichtiger Bestandteil unserer zukünftigen Planungen", erklärte Sportchef Andreas Bornemann, der sich freut, "dass wir uns frühzeitig mit Afeez über die weitere Zusammenarbeit verständigen konnten".

Afeez gehört zu den besten Zweikämpfern bei uns im Kader. Fabian Hürzeler

Bislang lief Aremu 48-mal für die Kiez-Kicker in der 2. Bundesliga auf - in der aktuellen Spielzeit elfmal, achtmal stand er auch in der Anfangsformation. "Afeez gehört zu den besten Zweikämpfern bei uns im Kader", meinte der neue Cheftrainer Fabian Hürzeler: "Seine defensiven Qualitäten waren von Beginn an offensichtlich, er hat sich aber auch gerade im Spiel mit dem Ball verbessert. Wir sehen in diesem Bereich darüber hinaus noch weiteres Potential bei ihm, auch weil er eine große Bereitschaft zur Weiterentwicklung mitbringt."

Aremu selbst ist "glücklich, auch in den kommenden Jahren beim FC St. Pauli zu spielen". Für den Mittelfeldspieler geht es nach der Winterpause am 29. Januar 2023 mit der Partie beim 1. FC Nürnberg weiter. Und mit dem Ziel, auch im der Saison 2023/24 mit St. Pauli der 2. Bundesliga aufzulaufen.