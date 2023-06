"Einer der besten Verteidiger der BBL": Würzburg holt Defensivspezialist Bess

Die Würzburg Baskets haben den zweiten Neuzugang für die Saison 2023/24 vorgestellt: Javon Bess verstärkt den Tabellenelften der Vorsaison.

Die Würzburg Baskets haben den Defensivspezialisten Javon Bess vom Bundesliga-Rivalen BG Göttingen verpflichtet. Der US-Basketballer hat bei den Franken einen Vertrag für die kommenden beiden Spielzeiten unterschrieben, wie der Club am Freitag mitteilte.

"Unserer Meinung nach war er in dieser Saison einer der besten Verteidiger der BBL", sagte Würzburgs Manager Kresimir Loncar. "Er kann jeden Gegenspieler von der Eins bis zur Vier verteidigen und wird bei uns vor allem auf den beiden Flügelpositionen spielen."



In seinen 35 Bundesliga-Spielen für Göttingen kam der 27-Jährige auf durchschnittlich 9,3 Punkte, 3,5 Rebounds, 1,7 Assists und 0,7 Steals pro Partie. Nur drei Spieler hatten in der abgelaufenen Regular Season mehr Minuten abgerissen als Bess.