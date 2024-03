"Einer der besten Torhüter der Liga": Wiesbaden verlängert mit Stritzel

Der SV Wehen Wiesbaden und Torhüter Florian Stritzel gehen weiter gemeinsame Wege. Der 30-Jährige hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert.

Über die Vertragslaufzeit oder andere Vertragsinhalte machte der Verein keine Angaben. "Wir sind sehr froh, dass Florian seinen Vertrag verlängert hat. Er hat sich in dieser Saison mit einer Reihe von Top-Leistungen als einer der besten Torhüter der Liga etabliert", erklärt Paul Fernie, Sportlicher Leiter des Vereins. In der Winter-Rangliste des kicker für die zweiten Liga belegte Stritzel Rang eins. "Das spricht für die harte Arbeit, die er zusammen mit Torwarttrainer Marjan Petkovic an den Tag legt."

"Wichtige Persönlichkeit für uns im Verein"

Fernie hebt zudem vor allem die Einstellung seines Schlussmannes hervor. "In jedem Training zeigt er den Willen und Hunger, besser zu werden." Stritzel sei zudem nicht nur auf dem Platz "ein Top-Profi", sondern auch außerhalb "eine wichtige Persönlichkeit für uns im Verein. Das macht ihn zusammen mit seinen Fähigkeiten zwischen den Pfosten zu einem kompletten Spieler."

Stritzel wird in Wiesbaden in der kommenden Saison bereits in sein viertes Jahr gehen, nachdem er im Sommer 2021 aus Darmstadt in die hessische Landeshauptstadt gewechselt war. Seither absolvierte er in Liga, Pokal und Relegation 74 Spiele für den Verein. Auch hatte er zwischen den Pfosten maßgeblichen Anteil am Aufstieg in der vergangenen Saison.

Wohlfühlfaktor Wiesbaden

Auch Stritzel selbst zeigt sich hocherfreut über seine Unterschrift. "Das gesamte Umfeld des Vereins ist für mich ein perfektes Match. Die Arbeit mit Petko und dem gesamten Torwartteam ist ausgezeichnet. Wir verstehen uns richtig gut und es macht jeden Tag Spaß, mit ihnen auf dem Platz zu stehen, sich zu messen und sein Bestes zu geben. Dieser Wohlfühlfaktor ist extrem wichtig für mich und förderlich für meine Leistung." Er selbst sehe sich "noch nicht am Ende" seiner Entwicklung, sondern will "weiter wachsen und noch besser werden."

Doch zunächst möchte er "den Fokus auf die nächsten Spiele legen, in denen wir auf jeden Fall noch weiter punkten müssen." Bereits am Sonntag hat er die Chance dazu, wenn es für den SVWW beim Mitaufsteiger Elversberg (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) um weitere wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg geht.