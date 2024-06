"Einer der besten Rechtsverteidiger": 1860 holt Danhof

Tim Danhof wechselt innerhalb der 3. Liga. Der 27-Jährige verlässt den FC Erzgebirge Aue und schließt sich dem TSV 1860 München an, wie der Verein am Donnerstag bekanntgab.

Mit Joel Zwarts (25), den es zum VfL Osnabrück zieht, Tim Rieder (30), der seinen Vertrag nicht verlängert hat, und Valmir Sulejmani (28), der sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt hatte, haben am Mittwoch gleich drei Spieler den TSV 1860 München verlassen. Am Donnerstag dagegen haben die Löwen wieder Zuwachs bekommen: Tim Danhof kommt vom FC Erzgebirge Aue nach Giesing, wie der Verein mitteilte.

Danhof war im Juni 2022 dem damaligen neuen FCE-Trainer Timo Rost von seiner vorherigen Station SpVgg Bayreuth ins Erzgebirge gefolgt, wurde im Mai 2024 in Aue verabschiedet, kehrt nun nach Bayern zurück und hat bei 1860 unterschrieben.

"In den letzten Jahren hatte ich des Öfteren die Möglichkeit, im Grünwalder Stadion zu spielen. Die Stimmung war immer eine Wucht", freut sich Danhof darauf, "nun ein Teil dieses großen Traditionsvereins zu sein".

Zu den Löwen bringt er die Erfahrung von 66 Drittligaspielen für Aue mit, 35-mal lief er in der vergangenen Saison für Erzgebirge auf (vier Tore) - und das sehr ordentlich (kicker-Durchschnittsnote 3,14). Das sieht auch Christian Werner so: "Tim war in der abgelaufenen Saison einer der besten Rechtsverteidiger der 3. Liga. Er kann neben dieser Position sowohl im rechten Mittelfeld als auch auf der rechten offensiven Außenbahn eingesetzt werden."

Für den 1860-Sportgeschäftsführer ist "diese Polyvalenz und die Option, noch flexibler aufstellen zu können" wichtig, denn diese "gibt zudem weiteres Entwicklungspotential für nachrückende Jugendspieler".