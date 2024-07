"Einer der besten Klubs der Welt": Kielland entscheidet sich für Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat Justine Kielland (21) verpflichtet und die talentierte Norwegerin mit einem Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2027 ausgestattet. Kielland selbst spricht von einem "perfekten Match".

Die Kaderplanung beim VfL Wolfsburg schreitet immer weiter voran. Nach der Bekanntgabe des Deals mit Ariana Arias vom FC Barcelona B am Sonntag folgte am Montag die Präsentation von Justine Kielland. Die talentierte Norwegerin ist bereits Neuzugang Nummer sieben und unterzeichnete in Niedersachsen einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2027.

"Ich freue mich sehr darauf, ein Teil dieses Klubs zu sein, das Team und die Fans zu treffen und diese Reise zu starten", erklärt die neue Nummer 18 beim VfL: "Wolfsburg ist einer der besten Klubs der Welt und die Gespräche mit Ralf Kellermann waren sehr gut. Deshalb fühlte sich der VfL nach dem perfekten Match an, um meine sportlichen Ziele zu erreichen."

Kielland spielt in ihrer Jugend bei Fossum IF, ehe sie zu Stabaek Fotball wechselte. Dort gab sie im August 2018 ihr Debüt in der höchsten norwegischen Liga. Nach 80 Erstliga-Einsätzen wechselte die defensive Mittelfeldspielerin im Sommer 2023 zum Ligakonkurrenten SK Brann.

Vier Tore in der Champions League

In der vergangenen Saison hinterließ sie in 23 Ligapartien und drei Pokalspielen ordentlich Eindruck. Über die Landesgrenzen hinaus einen Namen machte sie sich bei ihren zwölf Einsätzen in der Champions League, der Underdog begehrte auf und scheiterte erst im Viertelfinale an Titelverteidiger Barcelona. Kielland schoss in der vergangenen Königsklassen-Saison vier Tore.

Sie ist sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht einsetzbar und verfügt über hervorragende Fähigkeiten im Spielaufbau. Ralf Kellermann

"Justine hat mit Brann Bergen eine tolle Saison in der Champions League gespielt. Sie ist sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht einsetzbar und verfügt über hervorragende Fähigkeiten im Spielaufbau", lobt Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg: "Wir sind sehr zuversichtlich, dass sie sich schnell an das Niveau in der Frauen-Bundesliga gewöhnen und eine wichtige Verstärkung für unser zentrales Mittelfeld werden wird."

Ende Februar hatte Kielland zudem ihr Debüt in der norwegischen Nationalmannschaft gefeiert. In Wolfsburg sollen ab sofort weitere Meilensteine folgen.