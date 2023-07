"Einer der Besten in der Vereinsgeschichte": Hain verlässt Unterhaching

Stephan Hain avancierte bei der SpVgg Unterhaching zum erfolgreichsten Torschützen der Vereinsgeschichte und zur Legende. Nach sieben Jahren verlässt der 34-Jährige nun den Klub.

Nach sieben Jahren verlässt Stephan Hain die SpVgg Unterhaching. Wie der Verein am Freitag bestätigte, wurde der Vertrag mit dem 34-Jährigen auf dessen Wunsch hin aufgelöst. In der Pressemitteilung des Klubs aus der Münchner Vorstadt wurde der Stürmer als "Vereinslegende" bezeichnet.

Hain wechselte 2007 als 18-Jähriger in die zweite Mannschaft des FC Augsburg, stieg aber bald zu den Profis auf. Für die Fuggerstädter absolvierte er insgesamt 85 Pflichtspiele (16 Tore, sieben Assists), 24 davon in der Bundesliga (zwei Tore). In der Vereinsgeschichte des FCA verewigte sich der Stürmer mit seinem Treffer zum 2:1 gegen den FSV Frankfurt am 8. Mai 2011, mit dem er den Klub erstmals in die Bundesliga schoss. 2013 wechselte Hain dann zum TSV 1860 München, wo er aber - auch verletzungsbedingt - in drei Spielzeiten nur auf 29 Einsätze und einen Treffer kam.

Erfolgreichster Torschütze der Vereinsgeschichte

2016 folgte der Schritt aus Giesing in die Vorstadt Münchens zur SpVgg Unterhaching, die damals in der Regionalliga Bayern spielte und in Hain einen echten Transfer-Coup landete. Mit 32 Treffern hatte Hain sogleich einen maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Spielvereinigung in die 3. Liga. Auch in den folgenden Spielzeiten blieb der heute 34-Jährige treffsicher und avancierte mit insgesamt 92 Toren in 171 Spielen für die Hachinger zum erfolgreichsten Torschützen der Vereinsgeschichte.

Trotz des erneuten Abstiegs in die Regionalliga im Jahr 2021 blieb Hain dem Verein treu und leistete seinen Beitrag zum Aufstieg in der abgelaufenen Saison. Allerdings mehr als erfahrener Führungsspieler in der Kabine denn auf dem Platz: Wegen eines vorangegangenen Kreuzbandrisses war Hain in der letzten Spielzeit nur noch Reservist, absolvierte zehn Spiele (ein Tor, zwei Assists) und blieb auch in den beiden Aufstiegsspielen gegen Energie Cottbus ohne Einsatz.

Insgesamt absolvierte Hain in seiner bisherigen Karriere 293 Spiele und erzielte dabei 112 Tore. Immer wieder war der Routinier aber von teils schweren Verletzungen geplant, die weitere Einsätze verhinderten.

"Für immer einen Platz im Herzen der gesamten Haching-Familie"

Zum Abschied der "Vereinslegende" wurde Haching-Präsident Manfred Schwabel emotional: "Stephan war für mich einer der besten Spieler in der Geschichte der Spielvereinigung. Neben seinen sportlichen Leistungen hat ihm seine besonders bodenständige und demütige Art für immer einen Platz im Herzen der gesamten Haching-Familie gesichert. Ich bin unheimlich dankbar und auch stolz auf seinen Weg bei uns. Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute für seine Zukunft und hoffe, dass wir ihn und seine Familie des Öfteren bei uns im Sportpark begrüßen dürfen, ihn dann vielleicht auch in einer anderen Funktion im Verein."

"Es war eine großartige Zeit in Unterhaching und ich bin dankbar für jede Persönlichkeit, die ich hier kennenlernen durfte. Natürlich war es nicht immer einfach, aber die positiven Erlebnisse - wie die beiden Aufstiege - überwiegen doch sehr. Ich hänge an diesem Verein, aber es ist Zeit für einen neuen Weg. Der Spielvereinigung wünsche ich alles Gute für die kommende Saison. Ich werde den Verein definitiv weiterverfolgen", so Hain zu seinem Abschied.

Zukunft Hains noch offen

Offiziell verabschiedet wird Hain im Rahmen eines Vorbereitungs-Turniers am 22. Juli im Alpenbauer Sportpark. Der Gegner der Spielvereinigung ist dabei zunächst Hains Ex-Klub 1860 München. Wie es für den 34-Jährigen in Zukunft weitergeht, steht indes noch nicht fest. Auch ein Karriereende scheint nicht ausgeschlossen. Hain sagt dazu lediglich: "Ich hatte in der Vergangenheit die Möglichkeit, mich neben dem Fußball mit dem Thema Ernährungsberatung auseinanderzusetzen und möchte dies in Zukunft mehr in den Fokus rücken."