"Einer der Besten der Bundesliga": Leverkusen bindet Frimpong langfristig

Bayer 04 Leverkusen bastelt an der Mannschaft der Zukunft und plant dabei weiter fest mit Jeremie Frimpong (22), dessen Vertrag am Dienstag vorzeitig um drei weitere Jahre verlängert wurde.

Eine große Überraschung ist es freilich nicht mehr. Schon in den vergangenen Tagen war durchgesickert, dass Jeremie Frimpong zeitnah einen neuen Vertrag bei Bayer 04 unterzeichnen würde. Kurz nachdem Weltmeister Exequiel Palacios seinen bis 2025 laufenden Vertrag bis 2028 verlängerte, war am Dienstag Frimpong an der Reihe. Auch das ursprünglich noch bis 2025 geltende Arbeitspapier des Niederländers wurde vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2028 ausgedehnt.

Zum Thema Win-win-Situation: Frimpong vor der Unterschrift

"Jeremie Frimpong hat sich in den zurückliegenden Jahren nicht nur zu einem absoluten Sympathieträger unserer Mannschaft entwickelt", wird Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport von Bayer 04, auf der Vereinswebsite zitiert. "Auf seiner Position als offensiver Rechtsverteidiger ist er in dieser Zeit zu einem der besten Spieler der Bundesliga geworden. Die Vertragsverlängerung unterstreicht Jeremies Bedeutung für unsere Werkself."

Frimpong, der von 2010 bis 2019 bei Manchester City ausgebildet wurde, war im Januar 2021 nach gut eineinhalb Jahren im Trikot von Celtic Glasgow in die Bundesliga gewechselt. Seitdem ging es für den schnellen Bahnspieler stetig voran: Zehn Bundesliga-Einsätzen in der Saison 2020/21 folgten 25 (ein Treffer) in 2021/22 sowie 34 (acht Tore) in der vergangenen Spielzeit.

"Es macht großen Spaß, ein Teil dieser Mannschaft zu sein"

In der laufenden Saison machte der Dauerbrenner alle sechs Bundesligaspiele (kicker-Notenschnitt 2,5, ein Tor, vier Assists), den Pokal-Auftakt sowie den in der Europa League mit. Dass der Spitzenreiter der Bundesliga dem herausragend effektiven Außenverteidiger eine Ausstiegsklausel zugestehen muss, kann der Verein verkraften. Zumal diese Vertragsoption für beide Seiten attraktiv gestaltet sein dürfte - eine Win-win-Situation.

Die Zeit unterm Bayer-Kreuz hat Frimpong geprägt. "Seitdem ist viel passiert, wir haben tolle Dinge erlebt und uns als Team immer weiter verbessert", befindet Frimpong und schiebt hinterher: "Es macht großen Spaß, ein Teil dieser Mannschaft zu sein."

Am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet das erste Europa-League-Auswärtsspiel bei Molde FK. Gut möglich, dass Frimpong dann anders als beim Start des Wettbewerbs wieder in der Anfangself steht.