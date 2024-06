"Einer, der alles reinwirft": Münster angelt sich Paetow aus Verl

Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster hat sich Torge Paetow geangelt. Der Abwehrspieler kommt vom Drittligisten SC Verl.

Die Preußen basteln weiter eifrig am neuen Kader. Mit Luca Bolay, Mikkel Kirkeskov, Morten Behrens und Joshua Mees präsentierten sich bereits vier neue Gesichter an der Hammer Straße. Nun wechselt auch der 28-jährige Abwehrspieler Torge Paetow vom SC Verl ins Münsterland.

"Ich bin wirklich sehr froh, dass es geklappt hat. Die Herausforderung 2. Liga ist herausragend, für den Verein genauso wie für mich. Ich habe richtig Bock, hier vor dieser Kulisse zu spielen", wird Paetow auf der Vereinswebsite zitiert. "Ich bin ein Spieler, der Verantwortung übernimmt und der alles reinwirft. Wenn alle zusammenstehen, ist in der Liga vieles möglich, auch wenn es sicher schwer wird. Ich bin voller Vorfreude auf die großen Gegner, die vollen Stadien und die Aufgabe, die vor uns liegt."

Paetow genoss seine Ausbildung in der Jugend von Holstein Kiel. 2014 wechselte er zu Weiche Flensburg. Von dort ging es für den 1,88 Meter großen Verteidiger 2016 zum VfR Aalen, wo er erstmals in der 3. Liga spielen durfte. Ein Jahr später kehrte er zurück nach Flensburg. Im Sommer 2022 schloss er sich schließlich dem Drittligisten SC Verl an. Dort avancierte er zuletzt zum Kapitän. 77 Spiele absolvierte Paetow in der 3. Liga (vier Tore), 183-mal spielte er in der Regionalliga (16 Treffer).

"Sein Weg ist von Konstanz und Ehrgeiz gezeichnet"

"Torge passt einfach zu uns. Er hat seine Qualitäten als Innenverteidiger und Führungsspieler bereits unter Beweis gestellt. Sein Weg ist von Konstanz und Ehrgeiz gezeichnet", sagt Münsters Sport-Geschäftsführer Ole Kittner. "Die Wertschätzung für ihn als Person hat diesen Transfer von Verl möglich gemacht. Wir danken dem SC Verl für das faire Vorgehen und dass sie Torge den Schritt zu Preußen und in die 2. Bundesliga ermöglichen."