Einen Tag nach Wechselkundgabe: White unterschreibt in Wolfsburg

Stürmer Matt White läuft künftig für die Grizzlys Wolfsburg auf. Das gab sein neuer Arbeitgeber am Freitagmittag bekannt.

Erst gestern teilten die Eisbären Berlin mit, dass Matt White den Verein verlassen wird. Nun - einen Tag später - ist auch schon der neue Arbeitgeber des 33-Jährigen bekannt. Den Stürmer zieht es innerhalb der Liga zu den Grizzlys Wolfsburg. Dort erhält er einen Einjahresvertrag. Seine Zeit bei den Eisbären war durchaus erfolgreich, dort verhalf er 2021 und 2022 jeweils beim Gewinn der Meisterschaft, darüber hinaus war er in 169 Spielen an 173 Toren direkt beteiligt (74 Treffer, 99 Vorlagen).

Nun ist man sich sicher, dass er seine Qualitäten auch in Wolfsburg unter Beweis stellen wird. "Er hat in den vergangenen Jahren immer wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er ein Top-Spieler in der DEL ist. Er kann sich im Eins-gegen-eins sehr gut durchsetzen und macht seine Punkte nicht nur im Powerplay", wird Grizzlys-Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf zitiert.

In Wolfsburg trifft White zudem auf einen alten Bekannten. Grizzlys-Coach Mike Stewart kennt der 33-Jährige noch aus seiner Zeit bei den Augsburger Panthern, für die er zwischen 2017 und 2019 auf dem Eis gestanden hat.