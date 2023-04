"Einen Punkt zusammenkratzen": Dardai fordert Mut in der Höhle des Löwen

Die Vorzeichen für die abstiegsbedrohte Hertha vor dem Spiel bei Bayern München stehen nicht besonders gut. Trainer Pal Dardai muss auf acht Spieler verzichten, auch die Historie spricht nicht für ihn. Dennoch will er das Beste aus dem Duell mit den angeschlagenen Bayern machen.

Zwei Niederlagen und zwei Unentschieden in den vergangenen vier Pflichtspielen für den FC Bayern München - das passt nicht zum Selbstverständnis des deutschen Rekordmeisters, der angeschlagen nur noch auf Tabellenplatz zwei taumelt. Ist die Krise des FCB nun eine Chance für die Hertha?

Berlins Trainer Pal Dardai ist sich da nicht so sicher. "Wir wissen, uns erwartet ein hungriger Löwe", warnte der 47-Jährige vor dem Gastspiel in München am Sonntag (15.30 Uhr LIVE! bei kicker). "Die haben auch viele Punkte liegen gelassen. Die werden alles geben, um uns zu schlagen." Die Bayern dürften gegen den Abstiegskandidaten erst recht motiviert sein, das Ruder herumzureißen, weiß Dardai.

Auch der Blick auf seine eigene Bilanz in München sorgte beim Übungsleiter der Alten Dame nicht unbedingt für Freudensprünge. "Ich will jetzt hier nicht irgendeinen Quatsch erzählen. Wenn ich sagen würde, dass ich weiß, wie wir die Bayern auswärts schlagen, würde ich etwas sagen, was ich noch nicht gemacht habe", ist sich Dardai seiner Historie in München bewusst.

Als Hertha-Trainer war er bislang sechsmal bei den Bayern zu Gast - gerade mal einen einzigen Punkt (ein 0:0 am 24. Spieltag der Saison 2017/18) hat er wieder mit in die Hauptstadt gebracht. Generell hat Dardai als Trainer der Hertha von zwölf Spielen gegen die Bayern ganze acht verloren bei drei Unentschieden und nur einem Dreier (2:0 am 6. Spieltag 2018/19).

Hertha ohne acht Spieler nach München

Die Personalsituation dürfte weitere Sorgenfalten hervorrufen. Gleich acht Spieler fehlen der Hertha. Neben den gelbgesperrten Suat Serdar und Marc Oliver Kempf muss Dardai auch auf die angeschlagenen Stevan Jovetic, Marton Dardai, Marco Richter sowie die Langzeitverletzten Kelian Nsona und den suspendierte Ivan Sunjic verzichten - und auf Kevin-Prince Boateng, der wegen Adduktorenproblemen passen muss. Dabei hatte Dardai dem 36-Jährigen am Donnerstag noch angeboten, die zweite Trainingseinheit auszusetzen. "Er wollte aber unbedingt und dann ist es gegen Ende der Einheit passiert."

Entsprechend rechne Dardai nicht mit einer Überraschung. Es könne "eine Riesenklatsche" geben, aber es könne "auch knapp" werden - und deshalb forderte er trotz der düsteren Vorzeichen Mut von seinen Spielern. "Wir versuchen natürlich, das Beste in München rauszuholen. Ich glaube, einen Punkt kannst du zusammenkratzen." Wie das gelingen soll? Dardai habe "einige" Punkte im Sinn, wie er die Bayern ärgern will: "Mittelfeldpressing, Gegenpressing. Wenn der Gegner zurückspielt, schieben wir raus, wir müssen zweite Bälle gewinnen."

Und dann wären da natürlich noch die Standards. Das war in dieser Saison noch kein Erfolgsrezept, eher im Gegenteil. Einerseits strahlte die Hertha in den ersten 29 Spielen selbst keinerlei Gefahr nach ruhenden Bällen aus (kein eigenes Tor nach einer Ecke), andererseits haben die Berliner schon 23 Standardgegentore kassiert. "Wir haben in dieser Woche eine Einheit komplett in Standards investiert. Da erwarte ich schon, dass etwas bei rumkommt", meinte Dardai.

Dardai fordert Teamgeist auch auf dem Platz

Auch in Sachen Körpersprache erwarte er eine Veränderung. In seiner ersten Woche als Nachfolger des entlassenen Trainers Sandro Schwarz habe er "viel kritisieren" müssen, nun aber sehe er, wie die Spieler im Training aufmerksamer zuhören. "In der Kabine gibt es den Teamgeist, aber ich will es auch auf dem Platz sehen."

Die Hertha hat im Abstiegskampf fünf Spieltage vor Schluss mit 22 Punkten und damit fünf Zählern Rückstand auf Platz 15 die schlechteste Ausgangsposition. Nach dem Spiel bei den Bayern warten noch Duelle mit den direkten Konkurrenten aus Stuttgart (25 Punkte, Platz 16) und Bochum (27 Punkte, Platz 15), jeweils vor eigenem Publikum, sowie Auswärtsspiele in Köln und Wolfsburg.

Zunächst, hofft Dardai, soll aber selbst aus München etwas Zählbares mitgenommen werden. "Es ist ein sehr wichtiges Spiel. Jedes Tor, jeder Punkt zählt." Auch bei der Mammutaufgabe gegen die Bayern.