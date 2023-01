Einen Monat nach Haftentlassung: Becker kommentiert wieder für Eurosport

Boris Becker nimmt einen Monat nach seiner Haftentlassung die Arbeit für Eurosport wieder auf. Wie der TV-Sender am Dienstag bekanntgab, zählt der 55-Jährige zum Expertenteam für die Australian Open.

Bereits vor dem Antreten seiner Gefängnisstrafe in Großbritannien hatte der ehemalige deutsche Tennisprofi regelmäßig als Experte für Eurosport gearbeitet, zum letzten Mal vor einem Jahr bei den Australian Open, als sich Rafael Nadal seinen 21. Grand-Slam-Titel sicherte.

Ende April war Becker von einem Gericht in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß angegeben hatte. 231 Tage nach Beginn der Gefängnisstrafe wurde der 55-Jährige Mitte Dezember vorzeitig aus der britischen Haft entlassen.

Topspiele und "Matchball Becker"

Bei den Australian Open, die vom 16. bis zum 29. Januar stattfinden, gibt Becker nun sein Coemback als TV-Experte. Beim ersten Grand-Slam des Jahres soll der sechsmalige Grand-Slam-Sieger ab circa 8.45 Uhr an der Seite von Kommentator und Moderator Matthias Stach auf Sendung sein. Er wird im Format "Matchball Becker" zu Wort kommen und zudem Top-Matches als Co-Kommentator begleiten. Auch Bundestrainerin Barbara Rittner zählt als Expertin erneut zum Team.

"Ich freue mich sehr, dass Boris Becker bereits zu den Australian Open in unser Eurosport-Team zurückkehrt", so Jochen Gundel, Senior Manager Sport bei "Warner Bros. Discovery Deutschland". "Boris ist seit 2017 fester Bestandteil der Tennis-Übertragungen auf Eurosport und hat in dieser Funktion unglaublich viel Anerkennung und Zuspruch erfahren, die Tennisfans mit seinen Analysen und Einblicken begeistert und 2018 dafür sogar den Deutschen Fernsehpreis erhalten."