"Einen Kindheitstraum erfüllen": Zverev sagt am Hamburger Rothenbaum zu

Der erste Auftritt auf deutschem Boden verlief für Alexander Zverev maximal enttäuschend. In seiner Geburtsstadt Hamburg will es der 26-Jährige Ende Juli besser machen.

Starte mal wieder in Hamburg am Rothenbaum: Alexander Zverev. IMAGO/Sven Simon

Beim Turnier in München in der vergangenen Woche sahen die Zuschauer nur ein Match von Alexander Zverev. Die deutsche Nummer 1 schied bei seinem Auftaktmatch gegen den Australier Christopher O'Connell in der ersten Runde aus. "Ich komme in den letzten paar Jahren nur schwer mit dem Druck klar, in Deutschland zu spielen. Ich bin unfassbar nervös. Ich zeige im Match nicht annähernd das Niveau, das ich im Training zeige", so Zverev nach dem Aus in München.

Zverevs Kontrahent O'Connell segelte nach dem Dreisatzsieg in der bayerischen Metropole fortan auf einer Welle und schaffte den Sprung bis ins Halbfinale. Dort war dann gegen den späteren Turniersieger Holger Rune in zwei klaren Sätzen Endstation.

Ein deutlich besseres Abschneiden hat sich Zverev nicht nur bei seinen nächsten Turnieren vorgenommen, sondern vor allem auch beim Auftritt in seiner Geburtsstadt Hamburg. Für das Turnier am Rothenbaum Ende Juli (22. bis 30. Juli) gab der aktuelle beste Tennis-Profi am Dienstag seine offizielle Zusage.

"Ich freue mich, das erste Mal seit 2019 wieder dabei zu sein. Das Turnier zu gewinnen, ist ein Riesenkindheitstraum von mir", sagte der 26-Jährige, der in Hamburg geboren ist.

Zverevs aktuelle Konzentration gilt allerdings dem in dieser Woche stattfindenden Masters-Turnier in Madrid. In der spanischen Hauptstadt will sich Zverev weiter für die French Open in Form bringen, die am 28. Mai in Paris starten.

Gegen wen Zverev in Madrid antreten muss ist noch offen - nach einem Freilos in der ersten Runde wartet der Sieger des Duells zwischen dem Belgier David Goffin und dem spanier Roberto Carballes Baena.