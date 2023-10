Eineinhalb Jahre nach Horrorsturz: Vader gewinnt Bergankunft in China

Milan Vader hat die Bergankunft auf der 4. Etappe der Tour of Guangxi in China gewonnen und die Gesamtführung übernommen. Sein Sieg hat aber mehr als nur sportlichen Wert.

Denn vor gut eineinhalb Jahren hing das Leben Vaders am seidenen Faden. Auf der fünften Etappe der Baskenland-Rundfahrt Anfang April 2022 war der Niederländer in einer Abfahrt schwer zu Sturz gekommen und wurde dabei über die Leitplanke geschleudert. Als Folge des fürchterlich anzusehenden Sturzes zog sich Vader mehrere Knochenbrüche zu, betroffen waren damals unter anderem das Schlüsselbein, das Schulterblatt sowie mehrere Wirbel. Vader wurde umgehend in ein Krankenhaus in Bilbao transportiert, wo er notoperiert werden musste, da auch die Halsschlagader schwer in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Wegen der Schwere seiner Verletzungen musste Vader in ein künstliches Koma versetzt werden. Lange war nicht klar, ob er jemals wieder professionell wird Radfahren können. Doch Vader kämpfte sich überraschend schnell zurück und feierte bereits im September 2022 sein Comeback im Sattel.

Erster Triumph auf WorldTour-Ebene

Nun gelang im sein erster Sieg als Profi auf der Straße. Auf der 161,4 Kilometer langen 4. Etappe von Nanning nach Nongla setzte sich der Jumbo-Visma-Fahrer im Schlussanstieg aus einer Spitzengruppe ab und kam nach 3:43:45 Stunden zwei Sekunden vor dem Franzosen Remy Rochas (Cofidis) sowie dem Briten Hugh Carthy (EF Education-First) ins Ziel. Der 27-jährige Vader übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung, Rochas und Carthy folgen auf den Plätzen.

Deutsche Fahrer konnten nicht in die Entscheidung eingreifen, bester Fahrer im Gesamtklassement ist weiterhin Juri Hollmann (Movistar) auf Platz 29. Am Dienstag (MESZ) endet die Tour of Guangxi mit der 6. Etappe in Guilin.

4. Etappe Nanning - Nongla (161,40 km):

1. Milan Vader (Niederlande) - Jumbo-Visma 3:43:45 Std.; 2. Rémy Rochas (Frankreich) - Cofidis + 2 Sek.; 3. Hugh Carthy (Großbritannien) - EF Education-EasyPost + 8; 4. Jesus David Pena Jimenez (Kolumbien) - Team Jayco AlUla; 5. Felix Großschartner (Österreich) - UAE Team Emirates; 6. Sylvain Moniquet (Belgien) - Lotto Dstny; 7. Tim Wellens (Belgien) - UAE Team Emirates; 8. Matteo Jorgenson (USA) - Movistar Team; 9. Louis Barre (Frankreich) - Team Arkea-Samsic; 10. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; ... 27. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team + 1:00 Min.; 28. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 34. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 1:24; 47. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team + 2:46; 54. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost + 4:05; 72. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Cofidis + 6:21; 73. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM - firmenich; 83. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny + 7:55; 84. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 4. Etappe:

1. Milan Vader (Niederlande) - Jumbo-Visma 13:05:33 Std.; 2. Rémy Rochas (Frankreich) - Cofidis + 6 Sek.; 3. Hugh Carthy (Großbritannien) - EF Education-EasyPost + 14; 4. Louis Barre (Frankreich) - Team Arkea-Samsic + 17; 5. Matteo Jorgenson (USA) - Movistar Team + 18; 6. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 7. Felix Großschartner (Österreich) - UAE Team Emirates; 8. Jesus David Pena Jimenez (Kolumbien) - Team Jayco AlUla; 9. Tim Wellens (Belgien) - UAE Team Emirates; 10. Sylvain Moniquet (Belgien) - Lotto Dstny; ... 29. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team + 1:10 Min.; 30. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 35. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 1:34; 46. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team + 2:56; 53. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost + 4:15; 62. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Cofidis + 7:03; 88. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny + 13:29; 100. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM - firmenich + 16:54; 106. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny + 18:28