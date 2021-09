"Eine Zitterpartie bis zum Ende": Würzburgs Herrmann erleichtert über ersten Saisonsieg

Nach dem überraschenden aber verdienten Auswärtssieg der Würzburger Kickers in Magdeburg traten Torschütze Robert Herrmann und Trainer Torsten Ziegner glücklich ans Mikrofon.

Mit ordentlich Power ab in den Winkel: Robert Herrmanns Kracher. imago images/Eibner

Den Dosenöffner erzielte David Kopacz beim 2:1-Sieg gegen Magdeburg. Kickers-Coach Torsten Ziegner erkannte im Interview bei "MagentaSport" rückblickend, dass "der Treffer von David Kopacz uns Selbstvertrauen gegeben hat". Im Verlauf des Spiels hatte Magdeburg "mehr Ballbesitz, wir aber klare Möglichkeiten nach Kontersituationen."

Dem FCM fehlten gegen die kompakte Würzburger Defensive über weite Strecken des Spiels die Ideen. "Natürlich hatten wir heute auch das nötige Spielglück wie vor dem 1:0. Aber die Jungs haben sich heute endlich belohnt", fasste der Coach die Umstände und die Bedeutung des ersten Saisonsiegs zusammen.

"Jetzt bleibt einfach die Freude"

Den Weg zum Erfolg ebnete auch Außenbahnspieler Robert Herrmann, der in Magdeburg im zentralen Mittelfeld agierte. Durch seinen Hammer in den linken Winkel, bei dem es "umso schöner war, dass ich den Ball so gut treffe", stellte er zwischenzeitlich auf 2:0. Schließlich war es dann zwar doch "wieder eine Zitterpartie bis zum Ende, aber jetzt bleibt einfach die Freude."

Ihm falle ein "unglaublicher Stein vom Herzen". "Es war vom Engagement und der Mentalität her ein herausragendes Spiel. Genau das müssen wir in die nächsten Spiele mitnehmen", rief der 28-Jährige das Motto für die kommenden Partien aus.

Die nächste Chance an den Erfolg anknüpfen zu können, bietet sich den Kickers gleich nächste Woche (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Wehen Wiesbaden. Ein weiteres Traumtor von Herrmann käme dabei wohl gelegen.