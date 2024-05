Eine Zeitreise zur WM 2014 - mit exklusiven Einblicken von Weltmeister Sami Khedira

Anlässlich des WM-Titels vor zehn Jahren erscheint mit "Der vierte Stern" eine fünfteilige Serie rund um den Triumph von Rio de Janeiro. In fünf Folgen sprechen die Hosts Isabella Fischer und Matthias Dersch mit Protagonisten, die damals ganz nah dran waren, und blicken auf Geschichten und Anekdoten, die so noch nicht erzählt wurden.

Mario Götze, Sami Khedira und Bastian Schweinsteiger - drei Gesichter der WM 2014 in Brasilien. kicker

Die Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 brachte eine selten dagewesene Fußball-Euphorie nach Deutschland. Der neue kicker Podcast "Der vierte Stern" geht auf eine Zeitreise und lässt ein Turnier Revue passieren, bei dem für die deutsche Mannschaft nicht von Anfang an die Zeichen auf Sieg standen.

Für Isabella Fischer (Audio-Redakteurin) war der Sommer 2014, wie für viele Fans in ganz Deutschland, ein einziger Partyrausch. Für Matthias Dersch (DFB-Reporter) war es die erste WM als Reporter vor Ort. Die beiden Hosts nehmen die Hörerinnen und Hörer mit auf eine Reise durch ein Land, das fußballverrückt ist. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, sprechen emotional und unterhaltsam über ihre Erinnerungen an die Weltmeisterschaft in Brasilien.

Khediras persönliche Reise zum WM-Titel

Hinter der DFB-Elf lagen gute Jahre. In den vier Turnieren zuvor erreichte das Team mindestens das Halbfinale - zum großen Triumph reichte es jedoch nicht. Die deutsche Mannschaft wollte diesen Titel daher unbedingt. Für die DFB-Elf war es allerdings ein Turnier mit vielen Fragezeichen. Im Vorfeld gab es viel Unruhe und verletzte Leistungsträger. Unter ihnen Sami Khedira, der sich sieben Monate vor dem Start der WM in einem Testspiel gegen Italien das Kreuzband riss. Der damalige Spieler von Real Madrid nimmt die Hörerinnen und Hörer mit durch seine persönliche Reise zum WM-Titel, erzählt von seiner langen Reha und dem Leben der DFB-Auswahl im Mannschaftsquartier Campo Bahia.

DFB-Physiotherapeut Klaus Eder begleitete Khedira nach der Verletzung auf seinem Weg zurück auf den Platz. Im Podcast erzählt Eder, der bei 15 Turnieren Teil der medizinischen Abteilung des DFB war, von seiner Rolle vor und während der WM.

Réthy, Bartels und die TV-Kommentatoren-Sicht

Zwei Stimmen, die man als Fußballfan in Deutschland kennt, gehören den TV-Kommentatoren Béla Réthy und Tom Bartels. Réthy, der seine Kindheit in Brasilien verbrachte, kommentierte für das ZDF neben dem Achtelfinale gegen Algerien auch das legendäre Halbfinale gegen Brasilien, das in die Fußballgeschichte einging. Bartels kommentierte in der ARD das WM-Finale - und 34,57 Millionen TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer hörten zu. Bartels spricht im Podcast über seine akribische Spiel-Vorbereitung und erzählt ehrlich von seinem Umgang mit Kritik.

Der ehemalige brasilianische Innenverteidiger Naldo gibt emotionale Einblicke in die Seele des Gastgeberlandes nach der hohen Niederlage im Halbfinale gegen Deutschland.

Ein Hotelbesitzer berichtet

Für den kicker vor Ort waren damals sechs Reporter. Zwei von ihnen, Karlheinz Wild und Oliver Hartmann, berichten von ihrer Arbeit vor Ort und welche Momente für sie als Reporter aber auch als Mensch am prägendsten waren. Der Hotelbesitzer Ueli Schweizer beherbergte das ZDF-Team in seiner Ferienanlage Mata Encantada in Santo Andre, die direkt neben dem Campo Bahia liegt. Er erzählt, wie die Einheimischen die WM erlebten.

Zu hören gibt es den neuen Podcast "Der vierte Stern" ab dem 3. Juni in der kicker App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.