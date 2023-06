"Eine Zeit, die mich sehr geprägt hat": Gorenzel verabschiedet sich

Nun hat es der TSV 1860 München auch offiziell bestätigt: Sportchef Günther Gorenzel darf den Verein vorzeitig verlassen. Zum Abschied gab es warme Worte.

Die Münchner Löwen und Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel haben sich auf eine vorzeitige Vertragsaufhebung zum 30. Juni 2023 geeinigt. Darüber informierte der Verein am Donnerstagvormittag in einer Pressemitteilung. Damit ist nun auch von Münchner Seite offiziell, was bereits festgestanden hatte: Gorenzel verlässt den TSV 1860 München nach fünfeinhalb Jahren auf eigenen Wunsch und schlägt beim SK Austria Klagenfurt ein neues Kapitel auf. Beim österreichischen Bundesligisten wird der gebürtige Grazer ebenfalls als Geschäftsführer fungieren - als Nachfolger von Matthias Imhof, der als Sportdirektor zum Drittligisten SV Sandhausen wechselte.

"Der TSV 1860 München bedankt sich herzlich bei Günther Gorenzel für sein professionelles Engagement und wünscht ihm auf seinem weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute und viel Erfolg. Auch nach seinem Abschied aus Giesing wird Günther Gorenzel bei den Löwen immer herzlich willkommen sein", hieß es im Schreiben der Löwen.

"Eine sehr intensive und arbeitsreiche Zeit"

Auch von Gorenzel gab es zum Abschied warme Worte. "Ich bin dankbar für die Zeit, die ich hier erleben durfte und die mich beruflich und als Person sehr geprägt hat. In den vergangenen Jahren habe ich den TSV 1860 München in allen seinen Facetten kennengelernt und eine sehr intensive und arbeitsreiche Zeit mit vielen Erfahrungen erlebt, welche ich nun in das dritte Drittel meiner Laufbahn mitnehme", sagte der 51-jährige Österreicher und bedankte sich "bei allen Spielern, Trainern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Zusammenarbeit und die Unterstützung und vor allem bei den fantastischen Fans, welche dem TSV 1860 München immer treu zur Seite stehen".

Viele Jahre im Verein

Gorenzel war beinahe zehn Jahre in mehreren Positionen an der Grünwalder Straße tätig. 2019 wurde er schließlich zum Geschäftsführer der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA berufen. Lange Zeit stand er im Streit zwischen Vereinsgremien und Investor Hasan Ismaik zwischen den Fronten. Die angestrebte Zweitliga-Rückkehr wurde in den vergangenen Jahren stets verpasst.

Fraglich ist, wer Gorenzel als neuer Sportchef bei den Löwen nachfolgt. Oder ob die Stelle für einige Zeit gar unbesetzt bleibt, um Geld einzusparen.