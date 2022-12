Eine Zehntel! Shiffrin schlägt Gut-Behrami am Zauberberg

Mikaela Shiffrin hat ihren Erfolg vom Vortag am Semmering wiederholt und den nächsten Weltcup-Sieg in ihrer Karriere eingefahren. Lara Gut-Behrami musste sich knapp geschlagen geben.

Mikaela Shiffrin hat auch den zweiten Riesenslalom in Semmering gewonnen und ihren insgesamt 79. Weltcuperfolg gefeiert. Die 27 Jahre alte Ausnahmeathletin siegte am Mittwoch vor der Schweizerin Lara Gut-Behrami sowie Marta Bassino aus Italien und könnte mit einem Slalom-Triumph am Donnerstag das österreichische Triple perfekt machen. Schon 2016 gewann die US-Amerikanerin alle drei Rennen in Semmering.

Drei Titel fehlen Shiffrin in ihrer Karriere noch, um mit Speed-Legende Lindsey Vonn gleichzuziehen. Vonn führt die Bestenliste bei den Frauen mit insgesamt 82 Erfolgen im Weltcup an. Bei den Männern hält der ehemalige schwedische Technik-Spezialist Ingemar Stenmark mit 86 Siegen den Rekord.

DSV-Hoffnung ruht auf Dürr

Für die deutschen Starterinnen verlief das Rennen wie schon am Vortag ernüchternd. Jessica Hilzinger und Andrea Filser konnten sich nicht für den Finallauf der besten 30 qualifizieren. Im Slalom am Donnerstag sind die DSV-Aussichten mit Top-Fahrerin Lena Dürr deutlich besser.

Weltcup in Semmering/Österreich

Damen, Riesenslalom

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:03,51 Min. (59,45 Sek./1:04,06 Min.); 2. Lara Gut-Behrami (Schweiz) +0,10 Sek. (59,23/1:04,38); 3. Marta Bassino (Italien) +0,47 (1:00,04/1:03,94); 4. Federica Brignone (Italien) +0,50 (1:00,24/1:03,77); 5. Valerie Grenier (Kanada) +0,85 (1:01,18/1:03,18); 6. Maryna Gasienica Daniel (Polen) +0,92 (1:00,83/1:03,60); 7. Petra Vlhová (Slowakei) +1,38 (1:00,65/1:04,24); 8. Ricarda Haaser (Österreich) +1,50 (1:01,07/1:03,94); 9. Paula Moltzan (USA) +1,93 (1:02,22/1:03,22); 10. Tessa Worley (Frankreich) +1,95 (1:01,13/1:04,33); ... Jessica Hilzinger (Oberstdorf) ausgeschieden (1:02,73/-); Andrea Filser (Wildsteig) ausgeschieden (1:04,13/-)