Eine Woche vor Liverpool: Haaland hat Schmerzen im Fuß

Sein 30. Länderspiel wird Erling Haaland nicht am Sonntag gegen Schottland bestreiten. Der Stürmer von Manchester City hat sich vor dem Topspiel gegen Liverpool verletzt.

Die Galionsfigur des norwegischen Fußballs wurde erst eingewechselt, als das Endergebnis bereits auf der Anzeigetafel stand. Und doch würde der 2:0-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Färöer für Erling Haaland noch nachhallen. Der Topstürmer von Manchester City, zur zweiten Hälfte für den Torschützen Jörgen Strand Larsen eingewechselt, verletzte sich. Und das nur eine Woche vor dem Topspiel der Skyblues gegen den FC Liverpool (25. November, 13.30 Uhr).

Der 23-Jährige, der in bisher 29 Länderspielen für sein Land bereits 27 Tore geschossen hat, womit er nur noch sechs Treffer hinter Rekordtorschütze Jörgen Juve liegt (33 Tore in 45 Spielen zwischen 1928 und 1937), bekam einen vermeintlich harmlosen Schlag gegen den Fuß. Die Verletzung sei zwar nicht schwer, würde Haaland allerdings unangenehme Schmerzen verursachen, wodurch er sich eingeschränkt fühle, teilten nun die Verbandsverantwortlichen mit.

Nach Absprache mit Ola Sand, dem medizinischen Leiter der norwegischen Nationalmannschaft, und Nationaltrainer Stale Solbakken entschied Haaland, dass ein Einsatz im anstehenden EM-Qualifikationsspiel in Schottland am Sonntag (20.45 Uhr) unvernünftig wäre. Der aktuelle Gewinner der "Gerd Müller Trophy" reist daher nicht mit der Mannschaft in den Norden Großbritanniens.

Solbakken nominiert bewusst keinen Stürmer nach

"Es ist natürlich schade", sagte Solbakken, der trotz Haalands Abwesenheit keinen Spieler nachnominierte. Für die Offensivspieler im Kader sei der freigewordene Platz eine tolle Gelegenheit, sich zu präsentieren, meinte der ehemalige Chefcoach des 1. FC Köln.

Auch mit Haaland hätten die Norweger die EM-Qualifikation in Schottland nicht mehr eintüten können, sie werden in Quali-Gruppe A - Spanien führt vor den Schotten - keinen der ersten beiden Plätze mehr belegen können. Die letzte Hoffnung für Haaland, im kommenden Sommer in Deutschland an seinem ersten großen Turnier teilzunehmen: Norwegen könnte über den Weg der Nations League noch in die Qualifikations-Play-offs gelangen.