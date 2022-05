Eine Woche vor dem Spitzenspiel: Wormatia Worms und Eintracht Trier feiern Siege

Am Samstag hat Wormatia Worms nach Rückstand beim FV Engers 07 vorgelegt, am Sonntag legte der SV Eintracht Trier in Diefflen nach. Der Aufstiegskampf bleibt damit eine Woche vor dem Spitzenspiel hochspannend.

Das Wochenende im Rennen um Platz eins war ein Spiegelbild der letzten Wochen: Sowohl Wormatia Worms als auch Eintracht Trier feierten Siege, den Wormsern gelingt das aber derzeit mit etwas mehr Souveränität. Tabellarisch ist davon unbeeindruckt noch alles drin, Triers Vier-Punkte-Rückstand relativiert sich dadurch, dass der ehemalige Zweitligist noch ein Spiel mehr bestreiten darf.

Nach vier Siegen am Stück begann der Samstag für Wormatia Worms erstmal suboptimal: Sören Klappert bugsierte am langen Pfosten eine Hereingabe in die Maschen. Engers, das dem aktuellen Tabellenführer schon im Hinspiel ein 0:0 abgetrotzt hatte, erwies sich als ein unbequemer Gegner, der umtriebige Klappert hätte durchaus zeitnah das 2:0 nachlegen können.

Doch in der 35. Minute fiel der Treffer auf der anderen Seite: Als sich ein FVE-Spieler bei einem Flachpass etwas verschätzt hatte, nutzte das Joachims, zog mit Tempo von links in den Strafraum und schoss abgezockt ein. In der Nachspielzeit der erste Hälfte brachte Biedermann seine Wormatia sogar in Führung. Ein zweiter Ball nach einem Eckball landete beim Torschützen am langen Pfosten.

Im zweiten Spielabschnitt übernahm Worms mehr und mehr das Kommando, Engers-Keeper Husic war allerdings ein starker Rückhalt. In der 69. Minute war er allerdings machtlos, als Kasper im Strafraumzentrum einen platzierten Kopfball ansetzte und damit erfolgreich war. Rund eine Viertelstunde später machte der Torschütze auf eine andere Art und Weise von sich reden: Nach einem harten Einsteigen nahe der Engers-Bank sah er Rot (82.). Am Spielausgang änderte sich dadurch nichts mehr, Wormatia kann mit Selbstvertrauen ins Topspiel bei Eintracht Trier am kommenden Samstag gehen.

Trier beißt sich oft fest

Eintracht Trier war am Sonntag beim FV 07 Diefflen gefordert. Als sich der heimische Underdog in der 4. Minute mal nach vorne traute, konterte der SV Eintracht, König passte zu Heinz, dessen Schuss aber hauchdünn vorbeiging. Ansonsten zeigte Diefflens Defensive den Trierern viele Grenzen auf. In der 51. Minute rettete FVD-Keeper Migliara mit einer guten Parade gegen König, kurz darauf rettete die Latte für Diefflen.

Die Eintracht wusste, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen muss, um die am Samstag siegreiche Wormatia im weiteren Saisonverlauf noch abfangen zu können. Somit investierte die Cinar-Elf nun mehr in ihr Spiel. Das zahlte sich aus, Debrah gab in der 74. Minute den Ball von der Grundlinie in die Mitte, dort drückte Brandscheid das Leder zwischen die Pfosten. Der FVD wusste darauf keine passende Antwort, König hatte noch die riesen Chance auf das 2:0, doch der starke Migliara zog ihm nach einem schnellen Konter den Zahn. Der Dreier ging trotzdem an die Porta Nigra.

Arminia Ludwigshafen verabschiedet sich wohl endgültig aus dem Rennen um die Regionalliga. Zwar bestehen noch mathematische Restchancen, doch das 3:3 beim FC Blau Weiss Karbach dürfte zu wenig sein für große Aufstiegsambitionen. Dreimal führte Ludwigshafen, doch dreimal kam Karbach am Samstag zurück.

Ihre Führungen ins Ziel brachten hingegen der FC Hertha Wiesbach (2:0 bei Alemannia Waldalgesheim) und der FV 1920 Dudenhofen (2:1 gegen den SV Gonsenheim). Die TuS Koblenz erlitt indes am Sonntag Schiffbruch, verlor zu Hause gegen den TuS Mechtersheim mit 0:3.