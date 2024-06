"Eine wirtschaftliche Einigung konnte nicht erzielt werden": BSV Sachsen-Zwickau mit weiterem Abgang

Der BSV Sachsen-Zwickau vermeldet zur neuen Saison einen weiteren Abgang. Wie der Verein mitteilte, konnte der Vertrag mit einer Linksaußen nicht verlängert werden.

Da man schlichtweg keine Einigung erzielen konnte, könne die angestrebte Vertragsverlängerung nicht verwirklicht werden, heißt es im Abschiedspost des BSV Sachsen Zwickau auf Facebook. Demnach wird Nora Jakobsson van Stam den Verein nach zwei Jahren wieder verlassen.

"Wir hätten gern mit Nora verlängert und haben ihr ein Vertragsangebot hinterlegt, ein gemeinsamer Nenner konnte jedoch nicht gefunden werden. Eine wirtschaftliche Einigung konnte nicht erzielt werden. Ich bedanke mich bei Nora für zwei tolle Jahre, bei denen sie vor allem in der zweiten Saison mannschaftlich viel Verantwortung übernommen hat. Diese gipfelte sehr erfolgreich mit dem abermaligen Klassenerhalt, an dem Nora großen Anteil hatte", so BSV-Trainer Norman Rentsch.

"Ich möchte mich beim Verein für zwei interessante und lehrreiche Jahre bedanken. Ich habe die Zeit sehr genossen. Es war ein großes Glück, meinen Traum, im Ausland zu spielen, in Zwickau verwirklichen zu können. Ein herzliches und großes Dankeschön geht an die Trainer und an alle, die hart hinter den Kulissen für das Team arbeiten. Besonders danken möchte ich auch meinen Mädels. Es ist nun an der Zeit für mich, eine neue Herausforderung anzugehen", sagte Nora Jakobsson van Stam.

Die Linksaußen kam 2022 vom schwedischen Team Skövde HF nach Zwickau und entwickelte sich schnell zu einer Leistungsträgerin. Im BSV-Trikot erzielte die 29-Jährige insgesamt 113 Pflichtspieltore.