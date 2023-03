Eine Vita wie ein Muster: Der temperamentvolle Mr. Cancelo

Joao Cancelo (28) ist auch beim FC Bayern gerade nur Reservist. Wiederholt sich eine immer wiederkehrende Geschichte?

Im Moment haben München und Manchester ziemlich viel gemeinsam, vermutlich zu viel. Zumindest für Joao Cancelo. Bayerns Last-Minute-Transfer sieht das Spielfeld, genau wie zuvor in England, nur von der Seitenlinie aus, in einer dicken Winterjacke vergraben.

Dabei war genau dieser Umstand als Reservist der Grund gewesen, warum die Bayern den Spieler, den sie schon seit dessen Zeit in Valencia (2014-2017) auf dem Radar hatten, Ende Januar bekommen konnten. Dreimal hintereinander hatte Cancelo bei ManCity zuvor über 90 Minuten auf der Bank gesessen und seinen Berater Jorge Mendes deshalb gebeten, kurz vor Transferschluss einen Ausweg aus dieser verzwickten Situation zu finden.

Ein paar Anrufe nach München später war das Gröbste schnell geklärt. Julian Nagelsmann kannte den Spieler ebenso gut wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der Technische Direktor Marco Neppe. Die FCB-Verantwortlichen einigten sich mit Manchester City auf eine kostenfreie Leihe mit anschließender Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro.

Pep Guardiola, auf dessen expliziten Wunsch Cancelo dreieinhalb Jahre zuvor von Juventus verpflichtet worden war, ließ mit überschwänglichem Lob nicht lange auf sich warten, wie er das so gerne macht. Ein "außergewöhnlicher Spieler" sei dieser Joao Cancelo ja schon und eigentlich auch in jedem Training der Beste. "Ich werde nicht ein schlechtes Wort über ihn verlieren." Lieber betonte der einstige Bayern-Trainer noch mal, wie gut Cancelo bei ManCity gewesen sei und wie wichtig für die vergangenen zwei Meistertitel. "Er muss spielen, um glücklich zu sein", sagte Guardiola, verriet aber nicht, wieso er das bei ihm nicht mehr durfte.

Am Deadline Day präsentierte sich der Neuzugang bestens gelaunt und mit strahlend weißen Zähnen den Journalisten, die vor dem anstehenden Pokalspiel in Mainz eigentlich auf Nagelsmann gewartet hatten. Kurzerhand betrat dann Cancelo mit einem Übersetzer sowie Salihamidzic die Bühne. Und auch der Portugiese betonte, was Guardiola zuvor vermutet hatte: Er wolle einfach wieder spielen. Deshalb der Wechsel zum FC Bayern. Recht simpel also, oder? Beim Blick auf die Vita des heute 28-Jährigen ergibt sich zumindest ein Muster. Und Guardiolas Worte sind dabei immer präsent.

Ein unglaublicher Mensch. Aber er war immer sehr schnell gestresst. Joao Cancelo

Als Cancelo bei Benfica in Lissabon, unweit seiner Geburtsstadt Barreiro, groß wurde, fiel Helder Cristovao, damals Trainer von Benfica B, schnell auf, dass dieser junge Außenverteidiger "nur glücklich mit dem Ball am Fuß war". Ins Mannschaftsgefüge schien er nicht zu passen, schon zuvor hatte er in der Jugend negativ auf sich aufmerksam gemacht, weil er den ab und zu mitkickenden Coach Bruno Lage ("Mein bester Trainer", sagt Cancelo) im Training mit beiden Beinen voraus umgegrätscht hatte und nach Hause geschickt wurde. Wenn es nicht lief, verlor der schlaksige Bursche aus einfachsten Verhältnissen schnell die Nerven.

Rony Lopes, inzwischen bei Troyes in Frankreich aktiv, erinnerte sich mal flachsend an die gemeinsame Zeit im Benfica-Nachwuchs und in portugiesischen Junioren-Nationalteams: "Er hatte diese Haare nur am Hinterkopf … kein modischer Stil." Doch nicht nur eine ungewöhnliche Frisur, sondern auch ein ziemliches "Temperament" habe sein Kollege damals gehabt, erzählte er etwas ernsthafter: "Er war kein schlechter Kerl, ganz im Gegenteil. Ein unglaublicher Mensch. Aber er war immer sehr schnell gestresst. Ich weiß noch, als wir bei der U-19-Europameisterschaft waren. Ich habe im Mittelfeld gespielt, auf seiner rechten Seite. Wenn er eine Minute lang den Ball nicht berührt hat, hat er die Arme gehoben und gesagt: Rony, spiel' den Ball. Und ich habe gesagt: Komm schon, Mann ..."

Als Teenager hat der damals 18-jährige Cancelo bei einem Autounfall seine Mutter, die am Steuer gesessen hatte, verloren. Eigentlich alles schrie damals nach einem Tapetenwechsel, den er im Sommer 2014, nach nur zwei Einsätzen für Benficas erste Mannschaft, mit dem Transfer nach Valencia bekam. Und sich dort, wo er ebenfalls als unzähmbarer Jungprofi galt, schon mal leicht ins Visier der Bayern spielte. Doch sosehr der offensive Geist dieses spielstarken Außenverteidigers teilweise hervorragte, so unzuverlässig war Joao Cancelo in der Abwehrarbeit. Was 2017 unter Trainer Marcelino zur Trennung führte.

Auf der nächsten Station bei Leihverein Inter Mailand spielte sich Cancelo, inzwischen 23, nach Monaten der Eingewöhnung fest, trug mit vier Assists und einem Tor zur Champions-League-Qualifikation der Nerazzurri bei. Inters finanzieller Engpass verhinderte jedoch eine feste Verpflichtung für die ausgemachten 25 Millionen Euro, stattdessen schlug Juventus zu und überwies 40,4 Millionen Euro an Valencia.

Joao Cancelo im Trikot von Juventus. imago images / Sportimage

Auch in Turin bestach Joao Cancelo ob seiner unbestrittenen Offensivqualitäten, seiner Kreativität im Spielaufbau, sodass Trainer Massimiliano Allegri überlegte, ihn auf einer vorgezogenen Position einzusetzen. Wieder waren die Nachlässigkeiten in der Defensive zu auffällig. "Er hat seine Stärken in der Offensive, hat eine sehr gute Geschwindigkeit und unheimlich gute Dribblings", erklärt sein damaliger Teamkollege Sami Khedira im Gespräch mit dem kicker. Inzwischen, betont der Weltmeister von 2014, "hat er sich defensiv auch entwickelt und ist ein kompletter Spieler". Dazu "ein angenehmer und guter Charakter", der in der Kabine gerne seine "Späße" machte. Das reichte Juventus jedoch nicht, der damalige Abo-Meister ließ den hochbegabten Außenverteidiger nach nur einer Saison wieder ziehen, im Tausch gegen Manchester Citys Danilo und ein paar Millionen.

Unter Guardiola spielte Cancelo mal links hinten, mal auf der Sechs, meistens rechts hinten und avancierte zu einem der besten Außenverteidiger Europas mit einer außergewöhnlichen Flanken- und Passqualität. Warum also ließ Guardiola ihn ziehen?

Vor allem zwischenmenschlich soll es geknirscht haben zwischen dem Spieler und dem Trainer, der Ausreißer aus seiner homogenen Einheit nicht duldet. Cancelo, der auch während der WM mit Portugal seinen Stammplatz verloren hatte, konnte sich mit der Rolle als Reservist nicht anfreunden, im Gegenteil. Als dann auch noch der 18-jährige Rico Lewis regelmäßig den Vorzug erhielt, lief das Fass über. Cancelo gab sich keine große Mühe, seinen Frust zu verbergen. In Teamsitzungen hörte er nicht mehr richtig zu, und vor dem Spiel gegen Wolverhampton bog er buchstäblich falsch ab: Er verließ den Mannschaftsbus nicht etwa in Richtung Umkleidekabine, sondern setzte sich demonstrativ und schmollend direkt dorthin, wo er nach dieser Aktion die nächsten 90 Minuten verbringen sollte: auf Citys Ersatzbank. Danach nannte ihn Guardiola öffentlich bis zu seinem Wechsel nur noch "Mr. Cancelo". Die Raumtemperatur sank unter null. Und der FC Bayern schlug zu.

Da sieht man, dass er weiß, wo der Ball hinmuss. Und er hat die technischen Möglichkeiten, das umzusetzen. Leon Goretzka über Joao Cancelo

Begeistert waren die Münchner Verantwortlichen, als dieser "Mr. Cancelo" nach seinem Wechsel an der Säbener Straße vorstellig wurde und sich nicht nur mit Bayerns Fußball, sondern sich auch im europäischen Geschäft bestens auskannte. Cancelo konnte genau sagen, auf welche Spieler er sich freue und dass Nagelsmanns Spielidee gut zu ihm passe.

Begeisternd verlief auch sein Einstand mit zwei Vorlagen in den ersten zwei Pflichtspielen, mit schnellen Haken und präzisen Flanken. "Das sind Bälle, die ich mir erträume", schwärmte etwa Leon Goretzka nach dem 4:2 in Wolfsburg. "Da sieht man, dass er weiß, wo der Ball hinmuss. Und er hat die technischen Möglichkeiten, das umzusetzen." Eine "absolute Bereicherung" sei dieser neue Mitspieler, der an guten Tagen mit Raffinesse und Spielwitz überzeugt, an schlechten jedoch mit seinem riskanten Spiel Gefahren birgt.

Die Dreierkette als Problem? Vor wenigen Wochen klang das noch anders

Und genau diesen Punkt haben die Bayern und Cancelo schon einen Monat nach den überschwänglichen Lobeshymnen erreicht. Ganze zwölf Minuten absolvierte der Portugiese in den vergangenen beiden Pflichtspielen. Seitdem er beim 1:0-Hinspielsieg in Paris zur Pause ausgewechselt worden war, stand er maximal als Joker auf dem Platz - in Stuttgart wechselte ihn Nagelsmann erstmals gar nicht ein.

"Joao hat fast nie Dreierkette gespielt - mit Ball - bei Manchester City", erklärt der Chefcoach nach dem 2:1 am Samstag auf kicker-Nachfrage. "Dementsprechend auch noch nie Halbverteidiger im Aufbau. Und wir spielen derzeit keine Viererkette im Aufbau."

Vor wenigen Wochen hatte das noch ganz anders geklungen: "Er gibt uns eine sehr gute Kreativität und auch eine Variabilität, weil er sowohl in der Viererkette als auch in der Dreierkette spielen kann. Noch dazu versteht er auch, dass er den zweiten Pfosten mitverteidigen muss."

Einsam beim Aufwärmen: Joao Cancelo in Stuttgart. IMAGO/MIS

Intern heißt es beim FCB, dass Cancelo eine Viererkette braucht, um Fuß zu fassen. Diese aber spielen die Münchner - ausgerechnet seit Cancelos Ankunft - nicht mehr. In der Dreierkette ist er falsch aufgehoben, und die äußeren "Joker"-Positionen besetzen der wiedererstarkte Alphonso Davies und Kingsley Coman, der als Flügelspieler Nummer eins bei den Bayern gilt.

Da ist für Cancelo gerade kein Platz. Der will nämlich, gleiches gilt auch für Noussair Mazraoui, nahezu jede Situation spielerisch lösen. Das mag oft gut aussehen, birgt aber auch große Risiken. Wo Benjamin Pavard den Ball einfach mal rigoros klärt, schlägt Cancelo noch einen Haken. Wie zum Beispiel nach seiner Einwechslung gegen Union Berlin, als er so vorm eigenen Sechzehner den Ball verlor. Situationen, die gerade gegen Kylian Mbappé oder Lionel Messi verheerend enden können.

Und so wird er vermutlich auch am Mittwoch erstmal wieder auf der Bank Platz nehmen, eingemurmelt in der dicken Winterjacke. "Joao geht aktuell gut mit der Situation um", glaubt Nagelsmann, "ich habe nicht den Eindruck, dass er wegbricht." Doch wie sagten es schon Guardiola und neulich nochmal Cancelo selbst? "Ich muss spielen, um glücklich zu sein."

Glücklich sieht Cancelo gerade ganz sicher nicht aus.