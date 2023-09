"Eine verrückt lange Zeitreise": Melancholischer Müller ist "noch nicht fertig"

Thomas Müller verbuchte gegen ManUnited einen Kurzeinsatz, der Pfosten stand der Krönung eines für ihn dennoch historischen Abends im Weg.

Man kann nicht sagen, dass der Abend, als Bayern München gegen Manchester United wild und so torreich wie noch nie in die neue Champions-League-Saison startete, ein Thomas-Müller-Abend gewesen sei.

Der gerade erst 34 Jahre alt gewordene Offensivspieler kam gegen die Red Devils in der Schlussphase zusammen mit Mathys Tel in die Partie. Eine Ko-Produktion der beiden Joker hätte Müller beinahe jubeln lassen, doch der Routinier setzte die Kugel aus kurzer Distanz an den Pfosten.

Kurz darauf erzielte Tel wuchtig-elegant das letztlich entscheidende vierte Tor für die Bayern - und war anschließend der Mann, dem die Schlagzeilen gehörten. "Ein Vorbild für alle jungen Spieler", lobte zum Beispiel Mannschaftskollege Sven Ulreich den erst 18-jährigen Super-Joker.

Ein Vorbild für alle jungen Spieler, das hätte man im Frühjahr 2009 auch über Thomas Müller sagen können, als das Bayern-Eigengewächs seine Profi-Karriere unter Trainer Jürgen Klinsmann startete und beim 7:1 gegen Sporting sein Debüt in der Königsklasse gab. 14 Jahre später steht Müller bei 143 Partien (53 Tore) in diesem Wettbewerb - und weil er dabei einen Sieg einfuhr, trat er damit ein in den erlauchten Kreis von gerade mal drei Profis, die 100 CL-Siege vorweisen können.

Wenn man melancholisch und historisch werden will, dann ist das eine verrückt lange Zeitreise, die ich hier in der Champions League verbringen darf. Thomas Müller

Folglich war es dann eben dann doch ein Thomas-Müller-Abend. "Wenn man bisschen melancholisch und historisch werden will, dann ist das schon eine verrückt lange Zeitreise, die ich hier in der Champions League verbringen darf", grinste er gut gelaunt in der Mixed Zone.

Vor ihm in diesem Ranking stehen noch der bereits im Ruhestand befindliche Keeper Iker Casillas (101 Siege) und natürlich Cristiano Ronaldo mit 115 Erfolgserlebnissen. Dass er Casillas in dieser Spielzeit noch überholen wird, scheint klar. Wüsten-Profi CR7 dagegen wird Müller selbst im besten aller Fälle - theoretisch wären zwölf weitere Siege möglich - in dieser CL-Saison nicht einholen können. Nach dem Auftaktsieg gegen ManUnited ließ Müller allerdings wissen, "dass wir noch nicht fertig sind - und ich ja auch nicht. Somit war das heute erst mal eine Durchgangsstation".

Wo Müllers Königsklassen-Zeitreise letztlich mal enden wird, bleibt eine spannende Frage. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft bis Juni 2024, im Herbst sollen die Gespräche über seine Zukunft in München beginnen.