Eine unglaubliche Fußballreise

1:08Abstiegskampf, Pokalsieg, Europa-League-Sieg, Champions League: Der Weg der Eintracht in den vergangenen Jahren gleicht einem Märchen. Das DAZN-Original: "3 Blickwinkel - Königsklasse im Herzen von Europa" zeigt die dramatische Achterbahnfahrt des Vereins durch die Champions-League-Gruppenphase 2022/23. Ob Marseille, London oder Lissabon: Die zweimonatige Europareise wird aus drei so unterschiedlichen, aber doch so emotionalen Perspektiven erzählt. Die von Indeed präsentierte Dokumentation ist ab sofort auf DAZN und dem YouTube-Kanal des Senders verfügbar.