Eine Ungarin für Wolfsburg: Nemeth soll Rauch mittelfristig ersetzen

Einen Tag nach dem Abgang von Felicitas Rauch in die USA hat der VfL Wolfsburg wieder eine zweite Linksverteidigerin im Kader. Von Ferencvaros Budapest kommt Diana Nemeth zu den Wölfinnen.

Vorerst soll die 19 Jahre alte ungarische Nationalspielerin langsam an die VfL-Profis herangeführt werden und in der U 20 Spielpraxis sammeln. Mittelfristig wird Nemeth, die einen Vertrag bis Sommer 2027 unterzeichnet hat, planmäßig aber als Back-up von Stammkraft Nuria Rabano fungieren.

"Diana verfügt mit ihren 19 Jahren bereits über internationale Erfahrung, sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft, und zählt damit zu den größten Talenten ihres Landes", sagt Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL. "Wir sind der Überzeugung, dass sie sich mittelfristig auch in der Bundesliga durchsetzen wird."

Hohes internationales Niveau ist Nemeth nicht fremd

Felicitas Rauch, jahrelang ein Fixpunkt links hinten in der Wolfsburger Viererkette, war am Mittwoch zu North Carolina Courage in die US-amerikanische NWSL gewechselt. Außer der Spanierin Rabano kann auch Innenverteidigerin Dominique Janssen links auflaufen, sodass Nemeth sich in Ruhe entwickeln kann.

In der abgelaufenen Nations-League-Gruppenphase kam der Wolfsburger Neuzugang in fünf der sechs Partien der Ungarinnen über die volle Distanz zum Einsatz. Auch in der Qualifikation zur Champions League lief Nemeth für Ferencvaros schon auf, hohes internationales Niveau ist ihr also nicht fremd.

