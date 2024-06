Eine Unbekannte und zwei neue alte Größen: Die 18 Teams der Regionalliga West

Die Saison 2024/25 der Regionalliga West wird mit fünf Neuen über die Bühne gehen. Ein Überblick über die 18 Teams der nächsten Spielzeit.

Auch in der Saison 2024/25 geht die Regionalliga West in ihrer Sollstärke von 18 Mannschaften an den Start. Fünf Teams aus der Vorsaison werden in der kommenden Spielzeit nicht mehr mit von der Partie sein. Alemannia Aachen hat sich die so ersehnte Meisterschaft gesichert und steigt mit 75 Punkten aus 34 Spielen verdientermaßen in die 3. Liga auf. Den Gang in die Oberliga mussten wiederum vier Teams antreten: Neben Schlusslicht RW Ahlen - zuletzt vier Spielzeiten in Folge viertklassig - erwischte es auch die beiden Neulinge FC Wegberg-Beeck und SSVg Velbert. Und auch der SV Lippstadt muss ab Sommer nach zuletzt sechs Spielzeiten in der Regionalliga West wieder in der Oberliga Westfalen an den Start gehen.

Anders als im letzten Jahr kommt auch aus der 3. Liga ein Team dazu: Der MSV Duisburg trat den bitteren Gang in die Viertklassigkeit an - es ist das erste Mal in der Geschichte der Meidericher, dass sie in einer Liga namens Regionalliga ran müssen.

Vier Aufsteiger

DIE 18 TEAMS DER REGIONALLIGA WEST MSV Duisburg (A) 1. FC Bocholt Wuppertaler SV Fortuna Köln FC Schalke 04 II 1. FC Köln II Rot-Weiß Oberhausen SV Rödinghausen 1. FC Düren SC Wiedenbrück Fortuna Düsseldorf II Borussia Mönchengladbach II FC Gütersloh SC Paderborn II Sportfreunde Lotte (N) Eintracht Hohkeppel (N) Türkspor Dortmund (N) KFC Uerdingen (N)

Messen muss sich der MSV in der kommenden Saison mit Eintracht Hohkeppel aus der 20.000-Einwohner-Gemeinde Lindlar im Oberbergischen Kreis. Sensationell stieg das Team um Kapitän und Ex-Profi Nils Teixera als Meister der Mittelrheinliga in die Regionalliga West auf - das erste Mal in der Vereinsgeschichte. Zur Einordnung: Vor zehn Jahren spielte Hohkeppel noch in der Kreisliga B. Die große Unbekannte in der Liga wird allerdings keine Heimspiele absolvieren können: Weil die eigene Spielstätte nicht Viertliga-tauglich ist, geht es in der Westkampfbahn des 1. FC Düren ran - über eine Stunde Autofahrt entfernt.

Aus der Oberliga Niederrhein durfte derweil der Tabellendritte hoch: Weil Meister Sportfreunde Baumberg und "Vize" SpVg Schonnebeck verzichteten, begrüßt die Liga mit dem KFC Uerdingen einen weiteren, aus dem Profifußball bekannten Namen. Die Krefelder aus der 230.000-Einwohner-Stadt, für die es in den letzten Jahren skandalumwittert bergab ging, sind finanziell aber noch nicht über dem Berg: Eine erneute Insolvenz konnte im laufenden Jahr abgewendet werden. Es bleibt aber sicher spannend rund um den ehemaligen Bundesligisten - nicht nur in sportlicher Hinsicht.

Aus der Oberliga Westfalen kommen wie gewohnt zwei Mannschaften hinzu: Für die Sportfreunde Lotte aus der Region Tecklenburger Land in Westfalen ist es eine Rückkehr. Von 2016 bis 2019 drei Jahre in der Drittklassigkeit, wird es ab Sommer zur zwölften Regionalliga-Saison in der Vereinsgeschichte kommen. Nach Rang 4 im Vorjahr fuhren die Sportfreunde um Torjäger-Routinier Marc Heider (ehemals VfL Osnabrück) in der abgelaufenen Oberliga-Spielzeit die Meisterschaft ein. Dahinter präsentierte sich mit Türkspor Dortmund ein weiterer Neuling: Der im Jahr 2000 gegründete Verein ist nach Türkgücü München der zweite Verein in Deutschlands vierten Ligen, der aus der türkischen Gemeinde im Land heraus gegründet wurde. Das bekannteste Gesicht des Vizemeisters ist der Trainer: Ex-Profi Sebastian Tyrala. Austragen wird die Nummer 2 der Stadt seine Heimspiele aber nicht in Dortmund, sondern im Ischelandstadion in Hagen, südlich gelegen.

Fünf U-Mannschaften

Traditionell bleibt die Regionalliga West auch in der Spielzeit 24/25 Tummelplatz der Profi-Reserven: Neben dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach haben auch die Zweitligisten 1. FC Köln, FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf und SC Paderborn ihre U-Mannschaften im Rennen.