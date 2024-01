"Eine tolle Adresse": Kalajdzic spricht über Eintracht-Wechsel

Kurz nach dem Wechsel von Stuttgart nach Wolverhampton im Sommer 2022 geriet Sasa Kalajdzics Karriere infolge eines Kreuzbandrisses ins Stocken. In Frankfurt will der Angreifer wieder aufblühen.

Auf sein Debüt für die Eintracht hofft Sasa Kalajdzic natürlich bereits an diesem Samstag in Leipzig. Doch auch dem Rückrunden-Auftakt eine Woche später im Hessenderby bei Darmstadt 98 dürfte der Mittelstürmer schon entgegenfiebern.

Die Atmosphäre am Böllenfalltor gefällt dem von den Wolverhampton Wanderers bis Sommer ausgeliehenen Zwei-Meter-Schlaks schließlich ganz besonders, wie er bei seiner Vorstellung in Frankfurt an diesem Mittwoch verriet. In Emir Karic und Mathias Honsak spielen gleich zwei ehemalige Teamkollegen aus der österreichischen U 21 für Darmstadt, weshalb Kalajdzic auch schon als Tribünengast am "Bölle" anzutreffen war. Sein Eindruck: "Ein sympathischer Verein", dessen Klubhymne es ihm speziell angetan habe: "Auch im Auto singen wir dann schon mal das Lilien-Lied …"

Bei aller Sympathie gab es einen Korb für Lieberknecht

Wie gänzlich unverkrampft Kalajdzic ungeachtet der Klub-Rivalitäten über seine Sympathie für den kleinen Nachbarn spricht, sagt dabei durchaus etwas aus über seinen schon aus Stuttgarter Zeiten bekannten Charakter: Die Eintracht hat da einen höchst authentischen Profi geholt, der sich nicht verstellt und bei allem professionellen Ehrgeiz eine natürliche Lockerheit bewahrt hat. Dass diesen Typen im besten Sinne auch Torsten Lieberknecht gerne geholt hätte, berichtete der Darmstadt-Coach schon vor einigen Tagen. Kalajdzic lehnte höflich, aber bestimmt ab und erklärte auch jetzt noch mal verständlicherweise: "Das war nicht mein Ziel."

Auch Nationaltrainer Rangnick findet den Wechsel "geil und super"

Angesichts von Kalajdzics bemerkenswerter Offenheit dürfen die Frankfurter Fans und Verantwortlichen als umso glaubwürdiger empfinden, was der ersehnte "Zielspieler" über seinen neuen Arbeitgeber zu sagen hat: "Ein großer und geiler Verein, einer der größten und besten in Deutschland, auch von der Infrastruktur, Atmosphäre und Fan-Unterstützung her." Oder, auf den Punkt gebracht: "Eine tolle Adresse."

Was ihm übrigens auch Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick so übermittelt habe, wie Kalajdzic preisgibt: "Er hat gleich gesagt, dass er das geil und super findet, dass ich genau hier reinpasse. Weil Frankfurt einen Fußball spielt, der mir liegt. Und weil ich ein emotionaler Typ bin, zu genau zu so einem emotionalen Verein wie der Eintracht passt."

Kumpel Hinteregger schaute zur Begrüßung vorbei

Bestätigt hätten ihm das zudem verschiedene Kumpels, die in jüngerer Vergangenheit bei der Eintracht spielten. Etwa Martin Hinteregger, der seinen Landsmann am Mittwoch prompt persönlich vor Ort begrüßte. Ebenfalls seien ihm von Trainer Dino Toppmöller und Sportvorstand Markus Krösche die passenden sportlichen Vorstellungen dargelegt worden: "Mir wurde gesagt, dass man im ersten Halbjahr ohne richtigen Stürmer gespielt hat. Sie wollen einen echten Zielspieler im Sturm, und ich glaube, dass ich das gut erfüllen kann aufgrund meiner Größe und sonstigen Eigenschaften." Und im Idealfall sollen davon am 20. Januar auch die Lilien ein Liedchen singen können …