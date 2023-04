"Eine sehr außergewöhnliche Beziehung" zu Titz: Ito und sein Wert für Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg ist auf bestem Wege zum Klassenerhalt. Nach dem 2:1 in Braunschweig hat der Aufsteiger sieben Punkte Vorsprung auf Rang 16 - weil es die letzten fünf Aufgaben aber in sich haben, muss Magdeburg nach wie vor auf der Hut sein. Gut also, einen Spieler wie Tatsuya Ito in seinen Reihen zu haben.

Im Grunde waren es eher überschaubare Statistiken, die Tatsuya Ito bei seinem Kurzeinsatz am Samstagabend im Braunschweiger Eintracht-Stadion zustande brachte. 28 Minuten lang stand der Japaner auf dem Feld - eine Zeitspanne, in der er gerade einmal zwölf Ballkontakte hatte, zwei Zweikämpfe bestritt und ein einziges Mal aufs Tor schoss. Weil dieser Versuch aber von Erfolg gekrönt war, hatte Ito nicht nur einen Löwenanteil am Magdeburger Auswärtssieg - sondern auch daran, dass der FCM vor den verbleibenden fünf Spielen eine exzellente Ausgangsposition im Rennen um den Klassenerhalt hat.

"Wir haben eine sehr außergewöhnliche Beziehung über einen langen Zeitraum", sagte Magdeburgs Trainer Christian Titz nach dem 2:1 in Braunschweig und betonte den besonderen Wert, den Ito für seine Mannschaft hat, seit er im Januar 2022 aus Belgien an die Elbe gekommen ist: "Tatsu ist kein Einwechselspieler, sondern ein Stammspieler und ein Unterschiedsspieler."

Der 52-Jährige weiß nur zu gut, was er an seinem Schützling hat - und das zeigte Ito in Braunschweig mit seinen Antritten und Dribblings auf der linken Seite. Der 25-Jährige kam, traf und ließ Magdeburg siegen.

Ito und Titz kennen sich vom HSV

Ito hat bereits beim Hamburger SV mit seinem jetzigen Coach zusammengearbeitet und in der Endphase der Abstiegssaison 2017/18 regelmäßig unter Titz in der Bundesliga gespielt - nun dokumentiert er, wie wichtig er für Magdeburg ist und trifft mit dem FCM am kommenden Samstag auf seinen Ex-Klub.

Während der HSV jeden Punkt braucht, um ohne den Umweg über die Relegation aufzusteigen, benötigt Magdeburg noch den einen oder anderen Zähler für den Klassenerhalt. Derzeit hat die Titz-Elf zwar sieben Punkte Vorsprung, allerdings trifft sie noch auf den HSV, Heidenheim, Nürnberg, Darmstadt und Bielefeld - ein Programm mit hohen Hürden. Titz sagt jedoch: "Das sind Spiele, auf die wir uns freuen. Es wird interessant, weil es ganz andere Räume für uns gibt."