Eine Sechs und drei Einsen: Das Abschlusszeugnis der Bundesligisten

Die Klubs der Handball-Bundesliga befinden sich in der Sommerpause. Eine gute Zeit, um die vergangene Saison aufzuarbeiten. Welche Vereine haben enttäuscht? Und wer sorgte für die größten Überraschungen? handball-world hat Noten vergeben.

SC Magdeburg: In der Bundesliga kam niemand an den Deutschen Meister heran. Beeindruckend, mit welcher Konstanz der SCM durch die Liga jagte. Auch im Pokal holte man sich den Titel. Nur im Final4 der Champions League ging am Ende etwas die Luft aus. Note: 1-

Füchse Berlin: Zum ersten Mal seit vielen Jahren stehen die Füchse wieder in der Champions League. Zum ganz großen Wurf fehlte letztlich eine Kaderbreite, wie sie etwa die Magdeburger haben. Dennoch eine starke Saison. Note: 2+

Flensburg, Kiel und Melsungen enttäuschen

SG Flensburg-Handewitt: Kaum ein Klub hatte vor der Saison personell aufgerüstet wie die SG. Die Titel in Bundesliga, Pokal und European League wollten die Flensburger angreifen. Letztlich reichte es "nur" für die European League. 18 Minuspunkte in der Liga sind zu viel. Note: 3

THW Kiel: Die schlechteste Saison seit 2002/2003. Erstmals seit Jahren wird der THW nicht in der Königsklasse vertreten sein. Im Pokal reichte es nicht mal für das Final4, zudem kassierte der Rekordmeister in der Liga heftige Klatschen in der eigenen Halle. In der Champions League reichte es immerhin für den dritten Platz. Note: 5+

MT Melsungen: Die Hessen waren vielversprechend in die Saison gestartet. Und man fragte sich: Zahlen sich die Investitionen der letzten Jahre nun in Form von Titeln aus? Nein. Am Ende stehen 24 Minuspunkte auf dem Konto, zu viel für die eigenen Ansprüche. Note: 4

Dieser Klub verdient sich eine Eins

VfL Gummersbach: Eine ganz starke Spielzeit des VfL. Die Leistungen in der Liga ließen manchen Fan schon von längst vergangenen Glanzzeiten träumen. Am Ende reichte es sogar für die Qualifikation für die European League. Note: 1

TSV Hannover-Burgdorf: Beeindruckend, welche Entwicklung die Niedersachsen in den vergangenen Jahren hingelegt haben. Auch der Start in die abgelaufene Saison war stark. Am Ende fehlte dem Team von Ex-Bundestrainer Christian Prokop aber die Konstanz. Note: 2-

SC DHfK Leipzig: Eine turbulente Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Dank eines starken Schlussspurts sicherten sich die Sachsen immerhin noch den achten Tabellenplatz. Note: 3

Turbulente Saison für den HSV Hamburg

HSV Hamburg: Noch turbulenter als in Leipzig verlief die Saison für den HSVH. Sportlich befanden sich die Hanseaten fast immer auf Kurs, nur gegen Ende der Saison baute die Mannschaft ab. Das dürfte vor allem mit dem Lizenzdrama zu tun gehabt haben. Note: 3-

TBV Lemgo: Eine solide Saison. Mehr nicht. Für eine Sensation im Pokal wie vor wenigen Jahren reichte es diesmal nicht. Der zehnte Platz in der Bundesliga spiegelt das Leistungsvermögen wieder. Note: 3

TVB Stuttgart: Steht am Ende besser da, als man lange vermutet hätte. Die Schwaben befanden sich fast die gesamte Saison im Kampf um den Klassenverbleib. Am Ende blieb der TVB relativ souverän in der Liga: Note: 3+

Eine Saison zum Vergessen

Rhein-Neckar Löwen: Eine Saison zum Vergessen. Die Löwen waren mit ganz anderen Ansprüchen gestartet und wollten oben angreifen. Stattdessen mussten sie zwischenzeitlich sogar um den Klassenerhalt zittern. Immerhin reichte es zum Final4 in der European League. Note: 5+

HSG Wetzlar: Immerhin war es diesmal kein Zitterspiel wie in der Vorsaison. Am Ende reichte es vergleichsweise entspannt für den Klassenerhalt. Note: 3

ThSV Eisenach: Der Aufsteiger belebte die Liga - und das nicht nur dank der wahnsinnigen Atmosphäre in der heimischen Halle. Mit leidenschaftlichen Auftritten verdienten die Thüringer sich den Klassenerhalt. Das hat Spaß gemacht! Note: 1

(Wieder mal) ein Neustart in Göppingen und Erlangen

Frisch Auf Göppingen: Die großen Zeiten mit Triumphen im Europapokal sind längst vorbei. Stattdessen reichte es diesmal nur knapp, um in der Liga zu bleiben. In der kommenden Saison steht dann - mal wieder - ein Neustart mit neuem Trainer an. Note: 4-

HC Erlangen: Eigentlich wollte der HC Erlangen einen gesicherten Mittelfeldplatz angreifen. Am Ende zitterte sich der HCE irgendwie zum Klassenerhalt. Die Franken hatten nicht mal einen Plan für die 2. Liga. Wie in Göppingen steht auch in Erlangen wieder mal ein Neustart an. Note: 5

Bergischer HC: Eine katastrophale Saison endete letztlich mit dem verdienten Abstieg. Zwischenzeitlich hatte der BHC zwölf Spiele in Serie verloren. Trotz vorherigem Treuebekenntnis trennte man sich von Trainer Jamal Naji. Half am Ende aber auch nicht mehr. Note: 6

HBW Balingen-Weilstetten: Der Aufsteiger rannte fast von Beginn an dem rettenden Ufer hinterher. Die Chancen darauf schwanden aber früh. Fünf Siege während der gesamten Saison sind einfach zu wenig. Note: 5