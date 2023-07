"Eine Scoring-Maschine": Bayern holt Ex-NBA-Profi Edwards

Pokalsieger Bayern München hat den früheren NBA-Profi Carsen Edwards für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Dies teilte der Klub am Freitag mit.

Der 25 Jahre alte Guard absolvierte insgesamt 72 NBA-Spiele für die Detroit Pistons und die Boston Celtics. In der vergangenen Saison spielte er beim türkischen Topklub Fenerbahce Istanbul, für den er in der Euroleague zumeist von der Bank acht Punkte im Schnitt auflegte. In der türkischen Liga betrug seine Punkteausbeute 13,3 Zähler pro Partie.

"Carsen ist eine Scoring-Maschine und als er nach Europa kam, dachten alle: wow. Ein toller Transfer", sagte Bayerns Trainer Pablo Laso: "Es wird seine zweite Saison in Europa und wir bekommen einen vielseitigen Spieler, der verschiedene Positionen ausfüllen kann. Er ist kreativ und sehr aggressiv in der Offense, in der Defense stark und schnell. Wir erwarten uns viel von ihm, denn er ist jemand, der sich gegen jeden behaupten kann."

Der 1,80 Meter große Guard kam 2019 als 33. Pick im Draft in die NBA. Bei den Celtics reichte es allerdings meist nur zu Kurzeinsätzen (im Schnitt 9,2 Minuten in 68 Spielen), mehr Spielzeit erhielt er in der Entwicklungsliga G-League. Dort sorgte er in der Saison 2021/22 - nach seiner Entlassung bei den Celtics - für Furore, als er die Liga mit knapp 27 Punkten pro Spiel als bester Scorer anführte.

Anschließend unterschrieb er bei den Detroit Pistons, konnte sich aber auch dort nicht auf dem NBA-Niveau durchsetzen. Im Sommer 2022 folgte der Schritt nach Europa zu Fenerbahce, nun geht es weiter nach München. Edwards ist nach Leandro Bolmaro und Sylvain Francisco der dritte Neuzugang des FC Bayern.