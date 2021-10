"Eine schwere Gruppe": DFB-Team trifft auf Spanien, Dänemark und Finnland

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrundengruppe der Frauen-Europameisterschaft 2022 auf Spanien, Dänemark und Finnland. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend.

Das DFB-Team war als einer von vier Gruppenköpfen gesetzt, die dreimalige Europameisterin Anja Mittag loste die deutsche Mannschaft in Gruppe B. Dort wird Deutschland auf Spanien, Dänemark und Finnland treffen.

Den Auftakt macht die Partie gegen Dänemark am 8. Juli in Milton Keynes. Im Anschluss trifft die deutsche Auswahl am 12. Juli in Brentford auf Spanien, das letzte Gruppenspiel steigt am 16. Juli erneut in Milton Keynes gegen Finnland.

Gerade die Aufgaben Spanien und Dänemark könnten knifflig für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg werden. Während im Kader der spanischen Mannschaft einige Spielerinnen von Champions-League-Sieger FC Barcelona stehen, erreichte Dänemark bei der letzten EM-Austragung 2017 das Endspiel (2:4 gegen die Niederlande).

Voss-Tecklenburg: "Vielleicht ist es gut so"

"Das ist eine schwere Gruppe, das muss man wirklich sagen", so Voss-Tecklenburg. "Dänemark ist auf einem super Weg, Spanien ist eine tolle Mannschaft und derzeit bestimmend im Vereinsfußball. Finnland ist ein wenig die Unbekannte, aber auch mit einer tollen Mentalität. Es wird nicht leicht, aber vielleicht ist es gut so, wenn man gleich im Turnier sein muss."

Als Rekord-Europameister mit insgesamt acht Titeln gehört die deutsche Mannschaft zum engen Favoritenkreis des Turniers, das vom 6. bis 31. Juli 2022 in England über die Bühne geht. Der Titelverteidiger bestreitet am 6. Juli das Eröffnungsspiel gegen die Auswahl Österreichs. Aus den vier Gruppen erreichen jeweils die zwei besten Teams das Viertelfinale. Von da an geht es im K.-o.-Modus weiter. Das Finale findet am 31. Juli im Londoner Wembley Stadium statt.

