"Eine Schande": Verwunderung und Wut über Roma-Deal mit Saudi-Arabien

Die AS Rom hat am Mittwoch einen neuen Trikotsponsor präsentiert - und damit für Stirnrunzeln und Wut gesorgt. Der Grund: Der Deal findet mit Saudi-Arabien statt und steht zudem in direkter Konkurrenz zur Stadt Rom.

Trikots der AS Roma werden seit langer Zeit von Trikotliebhabern geschätzt. Einerseits aufgrund der schönen Farbkombination aus Orange und Rot in Anlehnung an ihren Spitznamen Giallorossi, andererseits aber vor allem auch wegen der in der Vergangenheit oft entweder gar nicht vorhandenen oder wie im aktuellen Fall sehr passenden Brustbeflockung.

So prankt seit geraumer Zeit "SPQR" auf den Trikots der Hauptstädter - das ist die lateinische Abkürzung für "Senatus Populusque Romanus" ("Senat und Volk von Rom"). Der Schriftzug war das Hoheitszeichen des antiken Roms, die Legionen des Römischen Reiches führten es auf ihren Standarten (wie aus den Asterix-Comics oder Verfilmungen bekannt) und ist heute immer noch als Leitspruch im Wappen der "Ewigen Stadt" zu finden. Oder auch auf öffentlichen Gebäuden und Gullideckeln.

Doch damit wird nun Schluss sein.

Deal über 25 Millionen Euro - und zwei Spiele

Denn wie der Serie-A-Klub am Mittwoch offiziell mitgeteilt hat, ist ein neuer Deal zustandegekommen - und zwar mit dem saudi-arabischen Unternehmen "Riyadh Season" aus der Hauptstadt Riyadh. Dabei handelt es sich um seit 2019 jährlich vom Staat finanzierte Sport- und Event-Veranstaltungen, die sich über die gesamte Metropolregion erstrecken und zwischen den Monaten Oktober und März das Ziel verfolgen, wirtschaftliches und touristisches Interesse an Riyadh und Saudi-Arabien zu generieren oder schlicht weiter zu verbreiten.

In diesem Jahr fällt die Eröffnungsfeier auf den 28. Oktober - unter anderem in Form eines Boxkampfes zwischen dem in seiner Profikarriere noch unbesiegten britischen Boxer Tyson Fury, seines Zeichens aktueller Weltmeister im Schwergewicht der WBC, und Francis Ngannou (ehemaliger UFC-Weltmeister im Schwergewicht).

Und genau dafür wird nun eben auf den römischen Trikots Werbung gemacht, was den Giallorossi wiederum 25 Millionen Euro über den über zwei Jahre abgeschlossenen Vertrag einbringt. Außerdem wird die Roma zwei Freundschaftsspiele in Saudi-Arabien austragen.

"Hier geht es um die Frage nach der Art und Weise"

So weit, so normal im heutigen Fußballgeschäft, wo Vereine immer regelmäßiger Deals und Sponsoring-Verträge mit Unternehmen aus Katar oder eben Saudi-Arabien eingehen. Im Falle der Römer liegt aber noch etwas anderes zu Grunde: So schreibt die "Gazzetta dello Sport" etwa davon, dass der Traditionsverein aus der "Ewigen Stadt" die Regierung erst einen Tag vor Abschluss dieses Deals informiert habe - und die Stadt Rom zudem in direkter Konkurrenzsituation zur Stadt Riyadh steht.

Beide Metropolen nämlich wollen und bewerben sich für die Expo-Weltausstellung 2030, dem gewohnt gewaltigen Event mit einem finanziellen Umfang von rund zehn Milliarden Euro. Der ehemalige römische Bürgermeisterin Virginia Elena Raggi (2016 bis 2021) zeigte sich von diesem Deal samt fehlender Absprache erzürnt. So wurde die 45-Jährige gebürtige Römerin von "La Repubblica" mit folgenden Worten zitiert: "Diese ganze Nummer ist eine Schande. Es ist okay, dass die Roma von wem auch immer so wollen gesponsort wird. Aber hier geht es um die Frage nach der Art und Weise und das richtige Timing." Sie hätte diesen Vertrag wenn überhaupt erst nach dem 28. November abgeschlossen - dann findet in Paris die Abstimmung darüber statt, wer den Zuschlag für die Expo 2030 erhält.

Es ist beschämend, diese Entscheidung jetzt und so getroffen zu haben - jetzt wo wir alle im selben Boot sitzen, um die Expo nach Rom, nach Italien zu holen. die ehemalige römische Bürgermeisterin Virginia Elena Raggi

Raggi weiter: "Es ist beschämend, diese Entscheidung jetzt und so getroffen zu haben - jetzt wo wir alle im selben Boot sitzen, um die Expo nach Rom, nach Italien zu holen. Das ist die Zeit, um zusammenzustehen." Deswegen fordert sie: "Es wäre schön, wenn die Roma das Expo-2030-Logo auf ihren Shirts tragen würde - als Zeichen der Unterstützung für unsere Kandidatur. Lazio könnte das ebenfalls tun. Ich denke, alle Römer wären stolz darauf." Äußerst fraglich aber, ob diese Forderungen Anklang finden.

Erzürnt ob dieser kurzfristigen Ankündigung soll laut "Gazzetta dello Sport" auch der aktuelle Bürgermeister Roberto Gualtieri gewesen sein - der eben erst am Dienstag in Form von zwei Telefonaten mit Roma-Chefin Lina Souloukou von der Sache erfahren haben soll. Er habe der CEO des Klubs daraufhin fehlenden Anstand unterstellt.

Finanzprobleme beim Ex-Sponsor

Dass die Spieler der Giallorossi zuletzt übrigens mit "SPQR" aufgelaufen sind, ist nicht ganz freiwillig gewesen. Der jüngste Trikotsponsor der Roma, der Kryptowährung-Finanzdienstleister "DigitalBits", ist seit geraumer Zeit in einer schweren finanziellen Schieflage und hat seine Verpflichtungen gegenüber dem Hauptstadtklub dem Vernehmen nach nicht immer erfüllt. Als eine fällige Zahlung am 31. Mai dieses Jahres nicht geleistet worden, haben sich die Römer entschieden, künftig ohne den Schriftzug ihres Sponsors auf den Trikots aufzulaufen.

Bis jetzt, wenn "Riyadh Season" in den kommenden zwei Jahren zu lesen sein wird.