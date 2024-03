"Eine Schande": Southgate über Whites Weigerung, für England zu spielen

Beim FC Arsenal ist Ben White eine absolute Stütze, der 26-Jährige wäre folglich auch eine Bereicherung für die "Three Lions". Doch White will nicht, wie Nationaltrainer Gareth Southgate verriet.

27 Spiele in der Premier League hat Ben White für die Gunners bestritten, hat also tatkräftig mitgeholfen, dass Arsenal aussichtsreich im Titelrennen liegt. Seine Qualitäten wären sicherlich auch in der englischen Nationalmannschaft gefragt, doch der Rechtsverteidiger fehlt im Aufgebot von Nationaltrainer Gareth Southgate für die anstehenden Testspiele gegen Brasilien (23. März) und Belgien (26. März).

Der englische Nationaltrainer bestätigte, dass Arsenals Sportdirektor Edu gesagt habe, dass White nicht mehr berücksichtigt werden wolle und dass Edu selbst nicht wisse, warum White sich so entschieden habe. Das Fehlen des Rechtsverteidigers bezeichnete Southgate als "Schande", er betonte aber auch, dass die Tür für White weiter offen bleibt, "weil ich denke, dass er ein guter Spieler ist und ein Spieler, der für England einen Unterschied machen könnte". Southgate betonte aber auch, dass Whites Chancen auf ein EM-Ticket momentan eher gering seien. "Natürlich wäre es schwierig, im Juni dabei zu sein, weil andere im Kader waren und regelmäßig gespielt haben", erklärte der 57-Jährige.

Seit der WM stand White, der seinen Vertrag mit Arsenal unlängst vorzeitig um ein Jahr verlängert hat, den Three Lions nicht mehr zur Verfügung. In Katar war er nach dem zweiten Gruppenspiel "aus persönlichen Gründen" vorzeitig nach Hause gereist, später gab es in englischen Medien unbestätigte Berichte von einem Streit mit Co-Trainer Steve Holland und Integrationsproblemen innerhalb der Mannschaft.

Phillips fehlt wegen schwacher Form

Neben White fehlt mit Kalvin Phillips ein weiterer WM-Fahrer im Aufgebot der Three Lions. Anders als bei White geht es in diesem Fall aber darum, dass der 28-Jährige sportlich eine schwere Zeit durchläuft. Bei Manchester City hatte er kaum noch eine Rolle gespielt - und etwaige Hoffnungen auf Besserung, die in Zusammenhang mit seinem Januar-Wechsel zu West Ham United gestanden hatten, haben sich inzwischen zerschlagen. "Leider war seine Form einfach nicht gut genug", begründete Southgate die Nicht-Nominierung.

Bei der EM trifft England in der Vorrunde auf Serbien, Dänemark und Slowenien.