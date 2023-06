Eine Rückkehr zu den Wurzeln: Batlle wechselt nach Barcelona

Nach drei Jahren bei Manchester United geht es für Ona Batlle zurück nach Katalonien zum FC Barcelona - dem Verein, der ihr schon immer eine Herzensangelegenheit war.

Was viele Fans von Manchester United bereits befürchtet hatten, wurde am Montag bestätigt: Nach Alessia Russo verlässt auch Ona Batlle den Tabellenzweiten der Women's Super League. Und das ebenfalls ablösefrei. Während der neue Verein von Russo noch unbekannt ist - Spekulationen um einen Wechsel zu Ligakonkurrent Arsenal halten sich - steht der neue Arbeitgeber von Batlle bereits fest. Wie beide Vereine bekanntgaben, wird sich die 24-Jährige nach dem Auslaufen ihres Arbeitspapieres Ende Juni ihrem Jugendklub FC Barcelona anschließen.

Die Außenverteidigerin ist ein Produkt des Barça-Jugendsystems, sie kam 2011 im Alter von zwölf Jahren zur La Masia und durchlief in der Folge die verschiedenen Altersklassen, bevor sie mit Barça B den Zweitliga-Titel gewann. Für einen Sprung in die erste Mannschaft reichte es damals allerdings noch nicht. Nach Stationen bei Madrid CFF (2017/18) und Levante (2018 - 2020) wagte sie im Sommer 2020 den Schritt nach England. Nun, insgesamt knappe sechs Jahre später, ist die Rückkehr nach Barcelona perfekt. Batlle unterzeichnet bei der Blaugrana einen Vertrag bis 2026.

"Barça lag mir schon immer am Herzen"

Die spanische Nationalspielerin, die in ihren drei Jahren 77-mal das Trikot der Red Devils trug und dabei drei Tore erzielte, war eine der Schlüsselspielerinnen in einer, für United, historischen Saison: Mit einer Rekordpunktzahl beendete Manchester United die abgelaufene Spielzeit auf Tabellenplatz zwei und qualifizierte sich somit erstmals für die Champions League. Ihre Premiere in der Königsklasse wird Batlle nun nicht für die Red Devils feiern, sondern für den amtierenden Titelverteidiger aus Barcelona.

"Es war schon immer mein Traum für die erste Mannschaft der Barça-Frauen zu spielen", wird die gebürtig aus Vilassar de Mar in Katalonien stammende Verteidigerin auf der Vereinswebsite von Barcelona zitiert. "Ich musste damals gehen, aber es war immer mein Wunsch, irgendwann zurückzukehren. Jetzt habe ich viel mehr Erfahrung als bei meinem Abschied. Ich bin nach England gereist, wo ich glücklich war, aber ich bin sehr glücklich, wieder hier zu sein, um meine Karriere fortzusetzen."

Sie könne es kaum erwarten die Umkleidekabine und die Erfahrungen mit dem Rest des Teams zu teilen. Es sei etwas, das sie nach ihrem Abschied immer im Hinterkopf gehabt hätte. "Barça lag mir schon immer am Herzen und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Ich werde alles geben und es genießen, das ist das Wichtigste." Bevor für die 24-Jährige das zweite Kapitel in Blaugrana jedoch beginnt, geht es zunächst mit der spanischen Nationalmannschaft zur WM nach Australien und Neuseeland.

Manchester sei eine zweite Heimat geworden

Kurz nachdem ihr Wechsel nach Barcelona bekanntgegeben wurde, verabschiedete sich Batlle in einem emotionalen Instagram-Beitrag von ihrem Team und den Fans von Manchester United:

"Reds... Ich möchte mich für die Möglichkeit bedanken, ein Teil der Geschichte dieses großartigen Vereins und dieser großartigen Familie gewesen sein zu dürfen", beginnt die 24-Jährige unter einer Collage ihrer Zeit in Manchester. "Was dieses Wappen repräsentiert, geht weit über den Sport hinaus. Die Einheit zwischen der Mannschaft und den Fans, zwischen Menschen, die die gleichen Farben empfinden und Fußball auf eine andere Art und Weise erleben", schwärmt Batlle. "Wir sind Hand in Hand gewachsen. Wir haben Momente erlebt, die uns für immer in Erinnerung bleiben werden und die bereits Teil unserer Geschichte sind - der Geschichte von ManUnited Women."

Sie habe sich in Manchester immer sehr wohlgefühlt, weshalb der Abschied schmerze: "Mein Dank an alle, die mich hier vom ersten Moment an willkommen geheißen haben, ist nicht in Worte zu fassen. Jeder einzelnen Person, die in diesen Jahren dabei war, könnte ich nicht dankbarer sein. Ich habe das Gefühl, einen Teil von mir zurückzulassen. Ich war sehr glücklich hier, weil ihr mir das Gefühl gegeben habt, hier zu Hause zu sein." Die Spanierin werde immer stolz darauf sein, sagen zu können, einmal ein Red Devil gewesen zu sein. Ihren Abschiedspost beendet Batlle mit den Worten: "Einmal rot, immer rot."