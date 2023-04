"Eine riesengroße Chance": Aschaffenburg holt Kanonen-Anwärter Sitter

Der Angriff des Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg bekommt Zuwachs. Lucas Sitter, der momentan zu den besten Siebtliga-Stürmern Deutschlands gehört, ab Sommer für die Viktoria auf Torejagd gehen.

Im mittelklassigen Amateurfußball ist Lucas Sitter längst kein Unbekannter mehr. Mit 44 Treffern in 22 Spielen gehört der 23-jährige Sturmtank zu den besten Siebtliga-Angreifern Deutschlands und darf sich realistische Chancen auf den Gewinn der "Torjägerkanone® für alle" ausrechnen. Stand der bullige Angreifer vor wenigen Wochen noch an der Spitze des bundesweiten Torjäger-Rankings seiner Ligastufe, rangiert er aktuell auf dem zweiten Platz. Die Treffersicherheit des 23-jährigen Musterstürmers hat nun auch höherklassige Klubs auf den Plan gerufen, so auch die Viktoria Aschaffenburg, die sich die Dienste des Angreifers gesichert hat. Sitter erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 am Schönbusch.

Dafür spielt man ja schließlich Fußball, um das Bestmögliche auf dem höchsten Niveau zeigen zu können." Aschaffenburgs Neuzugang Lucas Sitter (23) freut sich auf eine neue Herausforderung

Der Schritt in die Regionalliga Bayern - ein Sprung um drei Ligastufen nach oben - sei für Sitter "eine riesengroße Chance" und er sei den Verantwortlichen "sehr dankbar" für die Möglichkeit, sich im Oberhaus des Amateurfußballs beweisen zu können. "Die Viktoria ist eine gute Adresse und selbstverständlich habe ich die positive Entwicklung am Schönbusch in den vergangenen Jahren auch verfolgt. Ich habe große Lust auf die neue Aufgabe und weiß aus meinen Probetrainings, dass ich in eine top Mannschaft mit einem guten Umfeld komme”, sagt der aus dem südhessischen Schaafheim stammende Sitter. Und fügt hinzu: "Auch wenn ich womöglich zu Beginn etwas Zeit brauchen werde, bin ich extrem motiviert, mich beim SVA mit meinen Stärken einzubringen. Denn dafür spielt man ja schließlich Fußball, um das Bestmögliche auf dem höchsten Niveau zeigen zu können."

Das Fazit von Cheftrainer Jochen Seitz fällt dementsprechend ebenfalls positiv aus: "Lucas hat in den vergangenen zwei Jahren extrem viele Tore in der Gruppenliga erzielt und ist ein hochinteressanter junger und entwicklungsfähiger Spieler. Wir geben ihm nun die Möglichkeit, sich in der Regionalliga zu beweisen und er hat durchaus das Potenzial, sich dort durchzusetzen. Er hat eine gute Sprungkraft, ist robust aber dennoch schnell und bringt eine enorme Torgefahr mit. Wir müssen ihn natürlich noch weiterentwickeln, damit er sich dann auch bei uns etablieren kann."