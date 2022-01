Eine "richtige Waffe" für Wattenscheid: Sturmkante Dennis Knabe kommt aus der Landesliga

Neuzugang Nummer fünf für die SG Wattenscheid 09: Offensivmann Dennis Knabe wechselt vom Landesligisten VfB Frohnhausen an die Lohrheide.

Das Transferkarussell in Wattenscheid dreht sich munter weiter. Wie der Verein kürzlich bekanntgab, konnte man Dennis Knabe vom Landesligisten VfB Frohnhausen ins Lohrheidestadion lotsen. Knabe ist damit bereits der fünfte Wattenscheider Neuzugang im Winter. Der 26-jährige Angreifer wurde in der Jugend des KFC Uerdingen ausgebildet und erzielte für Frohnhausen in der Landesliga Niederrhein bisher sieben Tore in zehn Spielen.

"Unser Torwarttrainer Lukas Fronczyk hat ihn gesehen und sofort gedacht, dass dieser linke Fuß jeder Mannschaft guttun würde. So kam eins zum anderen. Wieder mal ein Beispiel dafür, dass hier jeder im Trainerteam versucht zu helfen und uns nach vorne zu bringen", so 09-Cheftrainer Christian Britscho und ergänzt weiter: "Dennis besticht einfach durch eine hervorragende Schusstechnik. Er kann bei Standards, Distanzschüssen und durch seine Körperlichkeit im Strafraum eine richtige Waffe sein, wenn er sich in eine gute Verfassung bringt, um in der Oberliga Fuß zu fassen. Dabei wollen und werden wir ihn unterstützen. Wenn er das schafft, kann er ein absolut wichtiger Baustein in unserer Offensive werden. Das wird etwas Zeit brauchen, aber wir als sportliche Leitung glauben fest daran, dass es klappt und er seine Chance nutzen kann."

Dass der Schritt in die nächsthöhere Spielklasse mit Herausforderungen verbunden ist, ist Knabe bewusst. Dennoch freut er sich, künftig für den Ex-Bundesligsiten auflaufen zu dürfen. "Mein Frohnhausener Mannschaftkollege Issa Issa hat mir viel Gutes über die SG Wattenscheid 09 erzählt. Ich habe die Mannschaft und das Trainerteam schon etwas kennengelernt. Sie unterstützen mich, wo sie können. Ich habe richtig Lust auf die Aufgabe und freue mich, einen weiteren Schritt nach vorne zu gehen."