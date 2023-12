"Eine richtig starke Runde": Zufriedene Homburger planen den Angriff

Sechs Punkte Rückstand auf Platz eins hat der FC Homburg zur Pause, will im neuen Jahr aber ganz oben angreifen. Sportvorstand Michael Koch spricht über Winterpläne, Rückkehrer und die Trainerfrage - und ob die DFB-Pokal-Einnahmen in Neuzugänge fließen könnten.

"Obwohl der Anfang und das Ende alles andere als gut waren, haben wir dennoch insgesamt eine bislang richtig starke Runde gespielt", sagt Michael Koch. Der Sportvorstand des FC Homburg hatte im Sommer nach dem total verpatzten Saisonstart mit drei Unentschieden und zwei Niederlagen fast schon gebetsmühlenartig den neuen Trainer Danny Schwarz gegen bereits im Umfeld des Vereins aufkommende Kritik verteidigt. "Ich bin jetzt richtig stolz darauf, wie wir als Verein und das Trainerteam insgesamt hervorragend zusammengearbeitet haben. Die Erfolge sprechen für sich", sagt der 70-Jährige im Hinblick auf die Aufholjagd der Saarländer in der Liga - und dem für einen Regionalligisten äußerst bemerkenswerten Achtelfinal-Einzug im DFB-Pokal.

Aber Koch findet auch ein Haar in der Suppe und meint: "Unser letztes Spiel vor der Winterpause war wirklich nicht gut. Auch wenn es der Abschluss einer extrem anstrengenden Englischen Woche und der Akku ziemlich leer war, hätten wir da mehr machen können." Zuvor hatten die Homburger in der Liga beim Meisterschaftskonkurrenten TSG Hoffenheim II 1:1 gespielt, um dann unter der Woche im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli mit 1:4 den Kürzeren zu ziehen. Abschließend folgte die bittere 0:2-Heimniederlage gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

Und so überwintern die Homburger mit sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Stuttgarter Kickers auf Rang drei. "Es geht da oben in der Liga brutal eng zu. Wir müssen jetzt in der Winterpause neue Kraft tanken und wollen dann wieder im neuen Jahr ganz vorne angreifen. Am 26. Januar ist Trainingsbeginn. Und wir werden auch wieder ein Winter-Trainingslager in der Türkei absolvieren", berichtet der Sportvorstand.

Ein Abgang steht fest

Dann nicht mehr im Homburger Kader mit dabei sein wird Corvin Ayers, den es zum Oberligisten FK Pirmasens gezogen hat. Obwohl die Homburger im DFB-Pokal sehr viel Geld eingenommen haben, bekräftigt Koch seine bereits Wochen zuvor getätigte Aussage, im Winter keine Neuzugänge verpflichten zu wollen. "Wir vertrauen dem jetzigen Kader. Außerdem sind beim Vorbereitungsbeginn Stand heute auch alle zuvor Verletzten bis auf drei Mann zurück", erklärt der 70-Jährige.

Weiterhin fehlen werden dann die drei Kreuzband-Patienten Fanol Perdedaj, Lukas Hoffmann sowie Tim Stegerer. "Aber die Rückkehr der anderen Spieler wird uns mit Sicherheit noch einmal beflügeln", spricht Koch die geplanten Comebacks von Felix Weber (Syndesmosebandriss), Mart Ristl (Adduktorenabriss) und Arman Ardestani (Sprunggelenksblessur) an. Zudem stellt der Sportvorstand noch einmal klar: "Sowohl unser Trainer als auch wir haben signalisiert, über diese Saison hinaus weiter zusammenarbeiten zu wollen. Das gesamte Trainerteam soll bleiben. Es werden diesbezüglich noch weitere Gespräche folgen."