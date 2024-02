Eine Regel unter der Lupe: Regel 8 und die Kunst der Progression

Was ist erlaubt im Handball - und was nicht? Mit genau dieser Frage beschäftigt sich Regel 8 des Handball-Regelwerks. Neben den erlaubten und verbotenen Aktionen werden in dieser Passage auch die verschiedenen Möglichkeiten der Sanktionen geregelt. Kay Holm spricht über die ideale Anwendung - die Kunst der Progression - sowie den "geheimnisvollen Begriff der Linie".

Kay, die Auseinandersetzung mit Regel 8 ist ein Dauerbrenner auf den meisten Aus- und Fortbildungslehrgängen von der Spitze bis zur Basis. Für alle, die sich noch nicht intensiv mit dem Regelwerk auseinander gesetzt haben: Wie würdest du Regel 8 zusammenfassen?

Kay Holm:

In Regel 8 wird eine Abstufung der erlaubten und nicht-erlaubten Verhaltensweisen im Handball vorgenommen - und detailliert aufgeführt, welche Sanktion das Regelwerk für einen Verstoß gegen selbiges vorsieht. Es werden also, kurz gesagt, die Möglichkeiten aufgezeigt, mit denen ein Schiedsrichter Regelwidrigkeiten sanktionieren kann - und in welcher Abstufung. Und damit landen wir auch schon direkt beim beliebten Begriff der Progression (schmunzelt).

Was darf man sich darunter konkret vorstellen?

Kay Holm:

Mit der Progression wird die Abstufung der Strafen im Handball bezeichnet - von der Verwarnung bis zur blauen Karte. Aus meiner Sicht gehört auch die Ermahnung bereits zur Progression. Es ist quasi die niedrigste Stufe, wobei sie im Regelwerk gar nicht explizit aufgeführt wird. Unter dem Gesichtspunkt des Gamemanagements ist die Ermahnung jedoch extrem wichtig, denn ich hole den Spieler in diesem Moment kommunikativ ab. Ich verdeutliche ihm: "Achtung, du bist nahe an der Grenze zwischen dem Erlaubten und dem Nicht-Erlaubten - lass es oder es hat Folgen."

Und das wäre der Punkt, an dem die Progression beginnt, oder? Die Ermahnung wirkt nicht, also greife ich - je nach Regelwidrigkeit - das nächste Mal zur Verwarnung oder zu Zeitstrafe?

Kay Holm:

Genau. Ich finde es sehr wichtig, dass wir den Gestaltungsspielraum bei der Auslegung des Regelwerks auch nutzen. Wir könnten uns natürlich auch buchstabengetreu am Regeltext orientieren und sofort sanktionieren, aber manchmal ist eine gezielte Kommunikation mit dem Spieler hilfreicher.



Denn im Idealfall verhindere ich damit, dass ich überhaupt auf die nächsthöhere Stufe zurückgreifen muss, denn jedes Eingreifen und jede Sanktion ist auch ein Zeichen an alle anderen Spieler. Wenn ich einen Akteur wegen Trikotziehens früh im Spiel ermahne, wissen alle: Das will der Schiedsrichter heute nicht sehen - und lassen die Finger weg. Als Krankenkassenmitarbeiter würde ich sagen: Progression ist im besten Fall Prävention (lacht). Allerdings muss ich natürlich bereit sein, konsequent durchzugreifen, wenn die vorherige Stufe der Progression versagt hat oder die Situation es erfordert.

Wie meinst du das?

Kay Holm:

Ich kann als Schiedsrichter dazu gezwungen sein, nach 30 Sekunden sofort die Zeitstrafe oder rote Karte zu ziehen, wenn das Foul es gemäß Regelwerk erfordert. Bei einem klaren Griff in den Wurfarm von Außen kann ich nicht erst ermahnen. Progression ist also nicht nur Prävention, Progression ist auch Konsequenz.



Ich darf harte Szenen nicht verharmlosen, sondern muss die Kriterien des Regelwerks anwenden. Die Intensität und Geschwindigkeit spielen dabei genauso eine Rolle wie der Ort des Treffers. Ein Schlag auf den Oberkörper ist eine andere Kategorie als ein Schlag ins Gesicht. Auch der Verlust der Körperkontrolle ist ein Merkmal, das berücksichtigt werden muss.

Um es noch einmal zusammenzufassen: Laut Regelwerk sind die Verwarnung, die Zeitstrafe und die Disqualifikation die Stufen der Progression ...

Kay Holm:

Ich würde gerne noch eine weitere Stufe ergänzen, die wie die Ermahnung im Regelwerk nicht explizit aufgeführt ist: Wenn es ein hartes Foul gab, das auf der Grenze zwischen einer Zeitstrafe und einer Disqualifikation liegt, haben unsere Schiedsrichter die klare Anweisung, zusammenzukommen und sich zu beraten. So setzen sie ein optisches Signal, das ich ebenso wie die Ermahnung für ein wichtiges Instrument halte. Unabhängig von den Zwischenstufen gilt jedoch: In der eingangs erwähnten Regel 8 ist festgelegt, welche Aktion in welcher Weise zu ahnden ist. Worin liegt aus Schiedsrichtersicht die Kunst der Progression?



Für Schiedsrichter muss es das Ziel sein, eine Aktion möglichst immer gleich zu bewerten - im Spielverlauf ebenso wie idealerweise in den verschiedenen Spielen. Da es jedoch viele Grauzonen und immer einen gewissen Ermessensspielraum gibt und kein Spiel gleich ist, wären wir beim geheimnisvollen Begriff der Linie angekommen (schmunzelt).



Eine Linie zu haben bedeutet, berechenbar zu sein - und zwar in mehreren Facetten. Ich muss als Gespann in einem Spiel gleiche Aktionen auf beiden Seiten gleich bewerten. Ich muss innerhalb des Schiedsrichterteams den gleichen Maßstab anlegen. Und bestenfalls schaffe ich es, über die Saison hinweg in jedem Spiel meiner Linie treu zu bleiben und den Mannschaften damit ein zuverlässiger Partner zu sein. Im Idealfall wissen die Teams, sobald die Schiedsrichter die Halle betreten, worauf sie sich einstellen können.

Ich stelle mir das extrem schwierig vor. Wie gelingt es einem Schiedsrichterteam, seine Linie zu finden?

Kay Holm:

Das geht nur über einen kritischen Umgang mit dem eigenen Verhalten. Dafür ist Feedback - auch während des Spiels - natürlich ganz wichtig. Wenn mich ein Spieler während des Spiels darauf hinweist, dass er gerade eine Zeitstrafe für eine Aktion bekommen hat, die auf der Gegenseite nicht einmal eine Ermahnung nach sich gezogen hat, sollte ich das abspeichern und mir nach dem Spiel auf Video angucken, um die Szenen zu vergleichen.



Und wenn man im Schiedsrichterteam das Problem hat, dass gleiche Aktionen unterschiedlich bewertet werden, muss man das gemeinsam justieren. Man kann sich hinterfragen: Welchen Weg wollen wir in dieser Frage gehen? Wie viel lassen wir zu? Und wo liegen in den Spielen die kritischen Punkte, wo wir von der Linie abgewichen sind oder es nicht mehr geschafft haben, sie durchzuhalten - und warum haben wir das nicht geschafft? Einen Punkt würde ich jedoch gerne noch ausführen, der aus meiner Sicht nicht vergessen werden darf?

Ja?

Kay Holm:

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter wollen gerechte Entscheidungen treffen, darum machen sie diesen Job. Daher darf es auf keinen Fall passieren, dass - in Anführungszeichen - Recht gebrochen wird, um eine falsche Entscheidung mit einer weiteren Entscheidung auszugleichen. So eine Konzession wollen wir nicht sehen, das macht jede Linie kaputt. So hart es auch sein mag, muss man in so einer Situation zu seinem ersten Fehler stehen, dann verhindert man es zumindest, direkt einen zweiten Fehler zu machen. Man wird nie fehlerfrei sein, daher sollte man so fehlerarm wie möglich sein.

Kommen wir jedoch noch einmal auf Regel 8 zurück. Dort heißt es in 8:4, dass "der Versuch, den Gegenspieler aus der Körperkontrolle zu bringen" zu ahnden sei. An diesem Beispiel ist jedoch zu sehen, wie subjektiv der Regeltext eigentlich ist, oder? Denn einen Versuch bewertet jeder anders ?

Kay Holm:

Das Regelwerk bietet sicherlich, das sagte ich auch bereits, Gestaltungsspielräume, die im Ermessen des Schiedsrichters liegen. Umso wichtiger ist es, im Gespann genau zu justiere, welche Linie man fahren will. Ich werde auf Trainerfortbildungen auch oft gefragt, wie es denn sein könne, dass in der Bundesliga anders gepfiffen wird als in der Kreisliga. Ich stimme dieser Aussage zu, aber das liegt auch daran, dass wir eben eine andere sportliche Situation haben. Was jeweils zulässig ist - und was die Spieler in den jeweiligen Ligen auch wollen - muss der Schiedsrichter entsprechend bewerten.

Wenn wir beispielhaft einen Gegenstoß unter Bedrängnis nehmen und es plakativ formulieren: Der Bundesligaspieler will trotz Kontakts durchziehen dürfen, während der Kreisligaspieler unter Kontakt eher das Gleichgewicht verliert und daher eine Bestrafung fordert?



Kay Holm:

Das ist jetzt sehr vereinfacht, aber so könnte man es ausdrücken. Es ist aber auch immer wichtig, die ganze Situation zu berücksichtigen. War es im Gegenstoß eine ballbezogene Aktion, die einfach nur schief geht - oder ging es ausschließlich um die Verhinderung des Gegenstoßes ohne jede Chance, an den Ball zu kommen? Das hat Auswirkung auf das Strafmaß - ebenso wie die Wirkung. Stolpert ein Spieler und grätscht den gegenstoßlaufenden Spieler dadurch unglücklich, aber in vollem Lauf um, muss ich sofort die rote Karte geben, auch wenn es keine Absicht war - da habe ich keine Wahl.

Gibt es abschließend noch etwas, was du zum Thema Regel 8 oder der Kunst der Progression gerne loswerden würdest?

Kay Holm:

Ich hätte tatsächlich zwei Aspekte. Erstens wäre es mir wichtig, dass die Progression auch die jeweils angreifende Mannschaft gilt. Ich muss die offensiven Fouls ebenso behandeln wie defensive Aktionen. Darüber hatten wir auch im vergangenen Jahr gesprochen (hier nachzulesen).

So schließt sich der Kreis... was wäre der zweite Aspekt?

Kay Holm:

Der Siebenmeter ist kein Teil der Progression. Es wird bis heute hin und wieder von einer Doppelbestrafung gesprochen, wenn es beispielsweise nach einer Außenaktion einen Siebenmeter und eine Zeitstrafe gibt. Dabei stellt der Siebenmeter lediglich die klare Torchance wieder her, denn ohne Foul hätte der Spieler ja frei werfen können. Das ist also eine Frage der Spielfortsetzung. Das Foul bewerten wir hingegen mit einem Strafmaß separat, das ist ein anderer Aspekt. Nur in einer Situation gehört der Siebenmeter zum Strafmaß: Bei einer roten Karte in den letzten 30 Sekunden, wenn ein formeller Wurf verhindert wird.

Letzte Frage. Wenn du auf deine eigene Karriere zurückblickst, was war in Sachen Progression das kurioseste Erlebnis?

Kay Holm:

Das ist eine schwierige Frage (überlegt). Wir hatten ein Spiel in der 1. Männer-Bundesliga ohne Zeitstrafe - allerdings auch nur, weil wir in der letzten Aktion bewusst auf die Strafe verzichtet haben, um das Spiel wirklich ohne Zeitstrafe zu beenden (schmunzelt). Da es in dem Spiel um buchstäblich nichts mehr ging, haben die Spieler das mitgetragen.



Wir hatten aber auch das genaue Gegenteil: In einem Zweitligaspiel in Stralsund war richtig was los, da haben wir 19 oder 20 Zeitstrafen verteilt. An dem Tag haben wir gelernt, wie man konsequent durchgreift, weil die Spieler scheinbar nicht bereit waren, aus einer Zeitstrafe zu lernen. Oder sie wollten die Härte in diesem Spiel einfach, das haben wir nicht gefragt (lacht).