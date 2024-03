"Eine Regalreihe zu hoch": RB-Trainer Uzun ordnet Niederlage in Wolfsburg ein

Aufsteiger RB Leipzig kassierte am Montag beim VfL Wolfsburg eine deutliche 0:4-Niederlage. Trainer Saban Uzun ist trotzdem nicht unzufrieden mit der Entwicklung.

Will mit RB Leipzig in der Bundesliga bleiben: Trainer Saban Uzun. IMAGO/motivio

Saban Uzun ist in Wolfsburg kein Unbekannter. Von 2017 bis 2019 trainierte er die Reserve des VfL in der 2. Bundesliga. Am Montagabend kam der 36-Jährige, der seit Sommer 2022 RB Leipzig trainiert, zurück nach Niedersachsen. "Wie in jedem Spiel fahren wir auch nach Wolfsburg mit dem Ziel, dort etwas mitzunehmen", hatte der RB-Coach im Vorfeld des Auswärtsspiels angekündigt.

Nach der Partie musste Uzun indes einräumen, dass er und seine Mannschaft das anvisierte Ziel deutlich verfehlt hatten. Wolfsburg gewann mit 4:0 gegen den Aufsteiger. "Es war ein verdienter Heimsieg. Das war für uns heute eine Regalreihe zu hoch", bilanzierte Uzun. Schon nach 45 Minuten war das Spiel für den VfL entschieden: Die Nationalspielerinnen Marina Hegering (24.) und Jule Brand (40.) trafen für den VfL, der auch von individuellen Fehlern der Gäste profitierte.

Uzun: "Wir wollten etwas mitnehmen. So sind wir auch aufgetreten. Wenn das Tor in der ersten Halbzeit nicht so früh fällt, können wir auch noch was mitnehmen. Mit dem zweiten Tor war es für uns dann sehr schwer." Dennoch habe seine Mannschaft "alles gegeben. Aber das war too much für uns". Der VfL Wolfsburg trat auch in der zweiten Halbzeit sehr souverän auf, ließ keine Torchance der Gäste zu und traf durch Sveindis Jonsdottir (56.) und Doppelpackerin Brand (89.) noch zweimal.

Uzun: Keine einfachen Wochen, "aber wir wollen uns mit den Besten messen"

Möglicherweise habe seiner Mannschaft nach der langen Länderspielpause auch der Rhythmus gefehlt, sinnierte Uzun. Vorher, am 16. Februar, hatte seine Mannschaft noch überraschend Eintracht Frankfurt mit 2:1 besiegt. Und nun wartet am Samstag (12 Uhr) in München mit Meister und Tabellenführer FC Bayern der nächste ganz dicke Brocken. "Die Wochen mit Frankfurt, Wolfsburg, und Bayern sind nicht so einfach. Aber wir wollen uns mit den Besten messen. Das gehört dann mit dazu", sagt der RB-Trainer.

Aktuell steht Leipzig auf Tabellenplatz 10 - also auf einem Nichtabstiegsplatz. 13 Punkte hat der Aufsteiger bislang gesammelt - sieben Zähler davon hat RB aus den drei Spielen vor der Niederlage in Wolfsburg geholt: 2:1 gegen Köln, 4:4 in Essen und 2:1 gegen Frankfurt. "Wir sind im Soll und mit der Entwicklung zufrieden", erzählt Uzun. "Wir können das Spiel in Wolfsburg einordnen und drehen weiter an den Stellschrauben."