Eine Nullnummer als Beleg für Bochums Reife

Nach dem Schlusspfiff am Sonntagnachmittag an der Castroper Straße drehte sich fast alles um das emotionale Comeback von Simon Zoller. Dabei ging Bochums reife Defensivleistung fast ein wenig unter.

Ganz klar, der Gänsehaut-Moment ereignete sich knapp zehn Minuten vor Spielende, als Simon Zoller nach fast siebenmonatiger Pause wegen eines Kreuzbandrisses eingewechselt wurde und erstmals wieder im Bochumer Team mitmischte. Äußerst beeindruckend war aber schließlich auch, wie Bochums Defensive sich erfolgreich gegen eine der besten Offensivabteilungen der Liga stemmte.

Mit enormer Geschwindigkeit brachte Bayer Leverkusen in der laufenden Saison schon so manchen Kontrahenten in Bedrängnis. 68 Tore immerhin verbucht die Werkself bisher schon auf ihrem Konto, in Bochum allerdings gingen Patrik Schick & Co. leer aus.

Die Nullnummer darf durchaus als Beleg für die große Reife dieser Bochumer Mannschaft gelten. Eine einzige ganz klare Einschussgelegenheit gab es für die Gäste, Moussa Diaby aber rutschte beim Elfmeter weg und schoss sich quasi selbst an; der Treffer zählte zu Recht nicht. Darüber hinaus gab es, großzügig gezählt, höchstens noch eine sehr gefährliche Situation vor dem Bochumer Kasten, als in der vierten Minute Paulinho entschlossen loszog, auf Schick ablegte, doch dessen harmlosen Versuch konnte Manuel Riemann ohne großen Aufwand entschärfen.

Ansonsten verlebte Bochums Schlussmann einen unerwartet entspannten Nachmittag gegen die Leverkusener Power-Offensive. Bemerkenswert: Dass die Gastgeber gegen den Tabellendritten nicht nennenswert unter Druck gerieten und sich immer wieder befreien konnten, wird mittlerweile schon fast als Normalität verbucht.

"Wir arbeiten hart, und das sieht man jede Woche", resümiert Kapitän Anthony Losilla. "Wir lassen nur noch wenig zu, das sieht viel stabiler aus. Und das nun schon wieder gegen eine Mannschaft, die in der Champions League antrat und richtige Qualität hat."

Auch gegen die Großen der Liga also behauptet sich der Aufsteiger mit toller Moral und Kompaktheit, da greift tatsächlich ein Rädchen in das andere. Eine stabile Defensive als Basis; dabei ist natürlich zu erwähnen, dass Thomas Reis es nie darauf anlegt, Beton anzurühren und seine Mannschaft anzuweisen, sich im hinteren Bereich zu verbarrikadieren. Im Gegenteil, in der Regel spielt der VfL auch gegen spielerisch überlegene Gegner mutig mit, presst mitunter sehr hoch, geht sogar ins kalkulierte Risiko.

Viererkette funktioniert mit hervorragender Abstimmung

Das ist natürlich nur möglich, wenn man über Abwehrspieler mit herausragender Geschwindigkeit verfügt. Zum Beispiel über zwei junge Innenverteidiger, die sich prächtig entwickeln und in ihrer ersten Bundesliga-Saison schon einen sehr beachtlichen Block bilden: Armel Bella Kotchap und Maxim Leitsch, das im Aufstiegsjahr bewährte Duo ist derzeit im Zentrum der Bochumer Viererkette unangefochten.

"Beide haben sich prima entwickelt, nach anfänglichen Problemen, aber die waren ja abzusehen", findet Reis. Zwei junge Innenverteidiger, in Danilo Soares und Cristian Gamboa zwei aggressive und spielerisch herausragende Außenverteidiger: Diese Viererformation hat sich gefunden und funktioniert mit hervorragender Abstimmung.

Keine Sorgen um den Klassenerhalt

Auch darum ist es wohl nur noch Formsache, wann der VfL den Klassenverbleib eintütet und letzte Zweifel beseitigt. Auch wenn am Karsamstag erneut eine Prüfung auf Herz und Nieren beim SC Freiburg ansteht, der ebenso wie Bochum - auf etwas anderem Niveau - eine herausragende Saison spielt.

Aber Anzeichen dafür, dass der VfL seine ausgezeichnete Ausgangsposition noch verspielt, lassen sich auch nach intensiver Suche nicht finden. "Ganz ehrlich", so Capitano Losilla, "mit solchen Leistungen gegen so einen Gegner, da mache ich mir keine Sorgen mehr. Wenn man gegen eine Mannschaft wie Leverkusen so auftritt, dann darf man nicht absteigen."