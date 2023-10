"Eine neue eSport-Ära": Großbritannien kooperiert mit Saudi-Arabien

Die eSport-Verbände Großbritanniens und Saudi-Arabiens haben eine groß angelegte Kooperation verkündet. Damit dürfte der globale eSport- und Gaming-Einfluss des Wüstenstaats wie geplant weiter wachsen.

"Eine historische Partnerschaft" will British Esports am Montag verkündet haben. Der nationale eSport-Verband des Vereinigten Königreichs hat eine Kooperation mit der Saudi Esports Federation beschlossen. Ziel sei es, "neue Standards für Spitzenleistungen, Bildung und Innovation im eSport" zu setzen. Unterzeichnet wurden die Verträge im Rahmen der ersten "Esports Trade Mission" des neuen britischen "Department for Business and Trade" in Riad.

Umfassen wird die Partnerschaft eine "große Auswahl an Projekten, Events und Aktivitäten". eSport-Talente sollen durch "immersive kulturelle Austauschprogramme, Praktika, Mentoring, Bootcamps, Trainingsprogramme, Bildungsinitiativen und gemeinsame Forschungsprojekte" gefördert werden.

Konkret geplant und kommuniziert sind dahingehend Matches in Großbritannien und Saudi-Arabien im Rahmen großer Veranstaltungen. Top-eSportler beider Länder sollen auf dem National Esports Performance Campus in Sunderland und bei Gamers8 2024 aufeinandertreffen.

Verbände wollen "die Zukunft der Branche prägen"

"Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit, die eine neue Ära für den eSport in Großbritannien einleiten wird", sagt British-Esports-CEO Chester King. "Als zwei der weltweit führenden eSport-Verbände werden unsere gemeinsamen Bemühungen zweifellos die Zukunft der Branche prägen und unglaubliche Möglichkeiten für eSportler, Profis und Enthusiasten gleichermaßen bieten."

Die Kooperation solle "eine Schlüsselrolle bei der Vereinigung der eSport-Communities" spielen, meint Faisal Bin Bandar bin Sultan, der Vorsitzende der Saudi Esports Federation. Eine solche wird die Zusammenarbeit sicherlich auch im Ausbau des saudi-arabischen Einflusses im eSport- und Gaming-Sektor einnehmen.

Mit Events wie Gamers8 oder der Austragung der FIFAe Finals 2023 hat das Königreich in den vergangenen Monaten einiges dafür getan, in den Fokus zu rücken. Manche Experten sehen darin eine (e)Sportswashing-Strategie, die unter anderem von der international viel kritisierten Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien ablenken soll.

Das würde auch Hand in Hand gehen mit der Saudi Vision 2030, die die steigende Unabhängigkeit vom Öl vorsieht. Gaming und eSport sind ein etablierter Pfeiler dieser Strategie.