Eine nebulöse Absage und "das schlechteste Interview aller Zeiten": Fünf Geschichten über Olise

Beim FC Bayern soll Michael Olise für Schwung auf dem Flügel sorgen. Warum er für gleich vier Nationalmannschaften spielen könnte - und warum sein Wechsel eine schlechte Nachricht für deutsche Field-Reporter ist ...

Vier Optionen und eine nebulöse Absage

In München aufschlagen wird Michael Olise vermutlich erst kurz vor Saisonbeginn. Der Neuzugang des FC Bayern wird für Frankreich an den Olympischen Spielen teilnehmen. Weil diese Spiele aber nicht als A-Länderspiele gewertet werden und er ansonsten nur für Frankreichs U-Nationalmannschaften aufgelaufen ist, kann sich Olise noch immer für vier Nationalmannschaften entscheiden. Olises Mutter hat die französische und die algerische Staatsbürgerschaft, sein Vater ist Nigerianer. Er selbst ist in London geboren und hat sein ganzes Leben in England verbracht.

Dabei war die Entscheidung eigentlich schon gefallen. Anfang 2021 hatte Nigerias damaliger Nationaltrainer Gernot Rohr den 19-Jährigen vom FC Reading bereits überzeugt, für die Super Eagles aufzulaufen und ihn für zwei Afrika-Cup-Qualifikationsspiele eingeladen. Aufgrund von Corona-Reisebeschränkungen konnte Olise allerdings nicht nach Afrika fliegen - so zumindest die offizielle Version. In Nigeria zeigte man sich hingegen irritiert darüber, dass andere in England beheimatete Nationalspieler sehr wohl zu den Spielen anreisten. Wenig später erbat sich Olise dann doch noch einmal Bedenkzeit - die bis heute andauert. "Sein Berater hatte andere Pläne für ihn", ist sich Rohr sicher.

Kompany: Vaterfigur qua Personalausweis?

Beim FC Bayern waren die sportlich Verantwortlichen hochgradig überzeugt von Olises Fähigkeiten - auch der neue Chefcoach Vincent Kompany. Dabei verpassten der Belgier und sein neuer Flügelstürmer in der letzten Saison ein direktes Aufeinandertreffen. In beiden Spielen von Crystal Palace gegen Kompanys FC Burnley in der vergangenen Premier-League-Saison fehlte Olise verletzt.

Dennoch soll Berichten zufolge auch der Coach eine wichtige Rolle bei der Olise-Verpflichtung gespielt haben und den Spieler schnell vom FC Bayern überzeugt haben. Ob sich da nach Pep Guardiola und Thiago eine neue Trainer-Neuzugang-Symbiose in München ankündigt? Das Zeug zur Vaterfigur hat Kompany im Fall Olise jedenfalls schon qua Personalausweis. Der "echte" Olise senior hört nämlich auch auf den Vornamen Vincent.

Kindheits-Erinnerungen an Musiala

Hätte der FC Chelsea ein paar Dinge richtig gemacht, dann könnte die Blues-Flügelzange jetzt Olise/Musiala lauten - ohne auch nur einen Cent Ablöse investieren zu müssen. Von 2011 - da war Musiala gerade mal acht und Olise neun Jahre alt - bis 2016 spielten die beiden Tempodribbler, die nächste Saison Seite an Seite in München auflaufen werden, gemeinsam im Chelsea-Nachwuchs. "Das war eine gute Zeit", erinnert sich Musiala in der Abendzeitung. Dann wechselte Olise allerdings zu Manchester City - und im Anschluss habe es, so Musiala, wenig Kontakt zwischen den beiden gegeben.

Podcast Nach der EM ist vor der WM: Wie geht's weiter beim DFB? Nach dem EM-Aus richtet sich der Blick beim DFB nach vorn: Wer kann Toni Kroos ersetzen? Welche Spieler werden die Mannschaft bis zur WM 2026 prägen? Und wie sehen die Tendenzen bei Neuer, Müller und Gündogan aus? Außerdem: Triathlon! 3500 Menschen haben am Sonntag beim größten Langstrecken-Triathlon der Welt mitgemacht, dem Challenge im mittelfränkischen Roth. Unsere Reporterin Isa Fischer war vor Ort. alle Folgen

Chelsea, das den Bayern-Neuzugang bereits 2023 wieder an die Stamford Bridge zurückholen wollte, muss sich mit einem Olise begnügen: Michaels jüngerer Bruder Richard spielt momentan für die U 21 der Blues. Die klassische Vorbildrolle des großen Bruders scheint in der Familie Olise aber sowieso nicht allzu stark ausgeprägt: Richard machte sein einziges Junioren-Länderspiel für England.

Vereinslos mit 15 - und Gold auf der Festplatte

Olise war 14 Jahre alt, da hatte er schon für einen Großteil der englischen Spitzenklubs gespielt: Arsenal, Chelsea, ManCity. Und dann: die Lücke im Lebenslauf. Bei ManCity - Olise fuhr mit dem Zug aus London zum Training - wollte es nicht funktionieren, nach einigen Wochen war schon wieder Schluss. Und kein anderer Verein in der Pipeline.

Sein Entdecker und Förderer Sean Conlon arrangierte daraufhin Show-Matches und lud Scouts der Londoner Klubs ein. Schließlich schlug der FC Reading zu. "Ich habe die Spiele auf Video aufgezeichnet und muss sie dringend mal von meiner Festplatte holen", sagte Conlon 2022 dem Guardian. "Oh mein Gott, da ist Gold drauf."

"Seine Autobiographie wird Bäume retten"

Ein anderes Video von Olise ist schon jetzt Youtube-Gold. Die Titel des kurzen Clips lauten in typischen Internet-Superlativen wahlweise "Das schlechteste Interview aller Zeiten" oder "Das vielleicht beste Interview der Premier-League-Geschichte". Olise hatte im November 2022 im Palace-Spiel bei West Ham United gerade in der vierten Minute der Nachspielzeit das Siegtor geschossen. Ein 20-Jähriger kann da schon mal euphorisch werden. Nicht Olise.

Auf die Reporter-Bitte, sein Last-Minute-Tor zu beschreiben, berichtet Olise in dem Clip wahrheitsgemäß: "Wilfried Zaha hat den Ball zu mir gepasst. Geschossen. Getroffen." Punkt. Auf die schon leicht verzweifelte Nachfrage, was es denn für ein Gefühl gewesen sei, als der Ball im Netz eingeschlagen habe, antwortet Olise dann: "Ein gutes Gefühl." Ein Versuch noch. Ob der Sieg denn verdient gewesen sei? Olise sagt - wenig verwunderlich - "Ja". Ende des Interviews. Drei Fragen in 22 Sekunden beantwortet. Unter dem Clip hat ein User kommentiert: "Seine Autobiographie wird viele Bäume retten."