Eine Nacht für die Ewigkeit: Lewandowskis Duelle mit Real

Robert Lewandowski trifft am Sonntag (16.15 Uhr, LIVE! bei kicker) zum neunten Mal auf Real Madrid - erstmals mit einem Nicht-Bundesliga-Verein. Eine Partie gegen die Königlichen wird ihm für immer in Erinnerung bleiben.

Der Sonntagnachmittag wird auch für Robert Lewandowski ein ganz besonderer sein, denn der Pole spielt seinen ersten Clasico. Beim FC Barcelona hat er direkt voll eingeschlagen, traf in acht Ligaspielen neunmal und in vier Begegnungen in der Champions League fünfmal. Er geht also mit einer tollen Form in sein erstes Duell mit den Katalanen gegen Real Madrid.

Spiele gegen die Königlichen kennt der 34-jährige Torjäger allerdings schon bestens. Achtmal traf der Pole in der Königsklasse auf Real, dabei holte er drei Siege, zwei Remis und verlor dreimal. Interessanterweise verlor er nur eines von fünf Duellen mit Dortmund (drei Siege, ein Unentschieden), konnte aber keine Partie mit dem FC Bayern gegen Real gewinnen (ein Remis, zwei Niederlagen).

Insgesamt erzielte er bislang sechs Tore gegen Real - vier davon beim legendären Champions-League-Halbfinal-Hinspiel 2013. Diese Nacht wird Lewandowski sicher nie vergessen. Beim 4:1 im heimischen Signal-Iduna-Park gelangen dem Angreifer alle Treffer seines Teams, er schoss die Blancos also im Alleingang ab. "Es war ein tolles Spiel, und was 'Lewy' für Tore gemacht hat... Das dritte, so etwas habe ich überhaupt noch nicht gesehen", staunte BVB-Coach Jürgen Klopp damals unter anderem über die extrem flüssige Bewegung des Stürmers samt wuchtigem Abschluss.

"Ich freue mich über die vier Tore, jetzt wollen wir ins Finale", sagte Lewandowski damals. Das gelang auch. Trotz 0:2 im Rückspiel zog der BVB ins Endspiel ein, wo dann die Bayern knapp mit 2:1 gewannen.

Im Estadio Santiago Bernabeu traf Lewandowski bisher nur einmal: Beim 2:4 im Viertelfinalrückspiel der Champions League in der Saison 2016/17 mit den Bayern per Elfmeter. Diese Statistik wird der Pole nun am Sonntag mit Sicherheit aufpolieren wollen.

Lewandowskis Duelle mit Real im Überblick

24. Oktober 2012: Dortmund - Real 2:1 (CL-Vorrunde, Hinspiel)

6. November 2012: Real - Dortmund 2:2 (CL-Vorrunde, Rückspiel)

24. April 2013: Dortmund Real 4:1 (CL-Halbfinale, Hinspiel)

30. April 2013: Real Dortmund 2:0 (CL-Halbfinale, Rückspiel)

8. April 2014: Dortmund - Real 2:0 (CL-Viertelfinale, Rückspiel)

18. April 2017: Real - Bayern 4:2 (CL-Viertelfinale, Rückspiel)

25. April 2018: Bayern - Real 1:2 (CL-Halbfinale, Hinspiel)

1. Mai 2018: Real - Bayern 2:2 (CL-Halbfinale, Rückspiel)