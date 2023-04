Eine Meisterfeier für Prömel?

Fünfeinhalb Monate nach seinem Knöchelbruch hat Mittelfeldspieler Grischa Prömel am Sonntag wieder unter Wettkampfbedingungen gespielt.

Mehrfach schon hatte Cheftrainer Pellegrino Matarazzo Grischa Prömel als Option für den Spieltagskader angekündigt, gereicht hat es bislang noch nicht für den TSG-Star, der nach seiner langen Verletzungspause dem Comeback entgegenstrebt. Am Sonntag machte der 28-Jährige einen weiteren wichtigen Schritt und absolvierte in der Hoffenheimer U 23 einen ersten Wettkampftest. Im Regionalligaspiel bei Rot-Weiß Koblenz absolvierte Prömel die erste Halbzeit beim 3:0-Auswärtserfolg. Demnach könnte auch seine Rückkehr ins Aufgebot der Profis nun unmittelbar bevorstehen.

Womöglich darf sich Prömel deshalb nun sogar auf eine Meisterschafts- und Aufstiegsfeier freuen. Denn der Hoffenheimer Unterbau surft auf einer erstaunlichen Erfolgswelle und liegt als Tabellenzweiter mit realistischen Aufstiegschancen fünf Spieltage vor dem Saisonabschluss nur noch drei Punkte hinter dem Spitzenreiter Ulm zurück. Nur gegen die Ulmer hatte sich die U 23 der TSG in 13 Partien sei Anfang Dezember geschlagen geben müssen (0:1), zuletzt setzte das Team von Vinzent Wagner (37) den Konkurrenten aber mit sechs Siegen nacheinander unter Druck.

Wagner baut auf Perspektivspieler des Profikaders

In seinem zweiten Jahr hat Wagner es offensichtlich geschafft, eine zwar junge, aber homogene Einheit zu formen, in der sich auch Perspektivspieler des Profikaders wohl und gut aufgehoben fühlen. Neben Prömel waren etwa in Koblenz auch Muhammed Damar, Fisnik Asllani, Joshua Quarshie oder Umut Tohumcu im Einsatz. Aber auch Finn Ole Becker, Justin Che oder Eduardo Quaresma hatten schon ihre Auftritte.

Zulassung zur 3. Liga beantragt

Wagner, der zuvor U-19-Coach und Co-Trainer bei Rot-Weiß Essen war, hatte Hoffenheim II im Sommer 2022 übernommen. Im ersten Jahr hatte die Mannschaft auf Rang 13 abgeschlossen, nur zwei Zähler über dem Strich. Nun aber wachsen nicht nur hoffnungsvolle Talente, sondern auch ein Aufstiegsaspirant heran. Nach kicker-Informationen hat die TSG jedenfalls die Zulassung zur 3. Liga beantragt.