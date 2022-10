Eine Mannschaft bereits dreistellig: Die torgefährlichsten Teams und ihre Angreifer

Als erstes Herrenteam knackte Westfalia Dortmund in dieser Saison deutschlandweit die 100-Tore-Marke. Im Rennen um "Die Torjägerkanone® für alle" haben auf Ligastufe 11 dennoch andere Namen die Nase vor den Dortmunder Akteuren. Ein Blick auf die torgefährlichsten Teams von Liga 4 bis 11 und ihre Top-Torschützen.

Regionalliga

In der 4. Liga stellen die Würzburger Kickers mit großem Abstand vor Ligakonkurrent SpVgg Unterhaching (36 Tore) mit 52 Treffern den gefährlichsten Angriff. Trotz der famosen Torquote liegt die Wildersinn-Elf, die zurück in die 3. Liga will, aktuell in der Tabelle der Regionalliga Bayern aber drei Zähler hinter Haching. Im Schnitt traf der FWK in seinen 16 Spielen 3,25-mal pro Partie, schon sechsmal gelangen den Würzburgern fünf oder mehr Tore. Top-Torschütze der Unterfranken ist Saliou Sané mit 12 Toren. Damit liegt der gebürtige Hannoveraner mit senegalesischen Wurzeln knapp hinter Leonardo Vonic (1. FC Nürnberg II) in der Wertung der "Torjägerkanone® für alle", der für seine 12 Einschläge ein Spiel weniger benötigte. Auffällig bei Sanés Torverteilung ist, dass er vor allem bei den Schützenfesten seines Teams trifft. Glänzt also der FWK, glänzt auch der 30-Jährige, der in der laufenden Saison derzeit die beste Torquote seiner Karriere vorweist.

5. Liga

44 Buden, und damit die meisten Tore aller Oberliga-Teams, verbuchte die DJK Gebenbach in ihren 14 Begegnungen bisher - durchschnittlich ergibt das 3,14 Tore pro Spiel. Mit dem FC Kilia Kiel (Ø 3,42, Oberliga Schleswig-Holstein) und dem TSV Schott Mainz (Ø 3,89, Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord) gibt es aber sogar Teams, die einen noch besseren Torschnitt vorweisen können, derzeit aber noch weniger Spiele als Gebenbach absolviert haben. Für die Tabellenspitze in der Bayernliga Nord reichte es bisher noch nicht für die Gebenbacher. Hier hat der FC Eintracht Bamberg mit zwei Zählern mehr die Nase vorne. Nico Becker ist mit zwölf Toren der beste Torschütze der Oberpfälzer, liegt damit allerdings "nur" auf Rang 12 im Torjägerkanonen-Ranking der 5. Liga. Angeführt wird dieses von den ehemaligen Profis Sascha Mölders (17, TSV Landsberg) und Martin Harnik (14, TuS Dassendorf). Generell verteilen sich die Tore in Gebenbach auf mehrere Schultern. Zehn Spieler trafen bereits in dieser Saison. Nichtsdestotrotz sind die Tore des 28-jährigen Becker sehr wichtig, auch weil er schon viermal zum 1:0 traf.

6. Liga

Der FC Coburg ist das treffsicherste Team in Liga 6. Die Oberfranken ließen die Torsirene bereits 50-mal ertönen. 13-mal davon zeichnete Aykut Civelek verantwortlich, der in der internen Torjägerliste knapp vor Sertan Sener (12 Tore) liegt und im Tableau der "Torjägerkanone® für alle" den 15. Rang belegt. Führender ist Ken Dikun vom TSV Nordmark Satrup (Landesliga Schleswig) mit 18 Treffern. Häufig trifft der 28-jährige bei Greuther Fürth ausgebildete Civelek doppelt. Trotz ihrer Torquote müssen sich die Coburger in der Landesliga Nordwest derzeit mit Platz 2 begnügen. Primus ist der punktgleiche 1. FC Fuchsstadt, der das direkte Duell mit 3:2 für sich entschied und deshalb hauchdünn in Front liegt. Ein Top-Spiel, dem Civelek nicht seinen Stempel aufdrücken konnte. Durchschnittlich erzielte der FCC bislang 3,33 Treffer pro Match. Hier gibt es jedoch Klubs mit besserer Quote. So trafen unter anderem der SV Holthausen im Mittel 3,67- und der MTV Wolfenbüttel sogar 3,9-mal.

7. Liga

Bei den geschossenen Toren in der 7. Liga übertrumpft derzeit der FSV Wolfshagen mit 59 Einschüssen den Rest Deutschlands auf dieser Ebene und stellt zugleich mit Tjarde Bandowski den Führenden bei der "Torjägerkanone® für alle". 24-mal war der 24-Jährige bereits erfolgreich, zweimal gelangen dem Mittelstürmer, der in elf von zwölf Ligaspielen auf dem Platz stand, sogar Viererpacks. Einen Bandowski-Einsatz ohne Tor gab es in dieser Spielzeit noch nicht. Damit hat der Stürmer schon jetzt dreimal mehr Tore als in der vorangegangenen Runde. Auch in der Gruppenliga Kassel 1 sind die Nordhessen mit sechs Zählern Vorsprung unangefochten ganz oben. Dennoch gibt es auch in der 7. Spielklasse Vereine, die im Schnitt häufiger treffen. Einer davon ist der FC Teutonia Weiden (47 Tore, Bezirksliga Mittelrhein 4) aus Würselen in Nordrhein-Westfalen, der einen Schnitt von 5,88 vorweist.

8. Liga

Die 8. Ligastufe wird vom finanziell potenten SV Hummetroth angeführt. Der Klub nahm in den letzten Jahren viel Geld in die Hand, um aus den Niederungen des hessischen Amateurfußballs emporzusteigen und ist mittlerweile in der Kreisoberliga Odenwald-Dieburg angekommen, die der Klub von Mäzen Stefano Trizzino wieder anführt. 82-mal ließen die Kicker aus Höchst das Netz bereits zappeln. Die Tore beim Aufsteiger verteilen sich auf mehrere Schultern. Mit Nico Struwe (17), Giuseppe Burgio (16) und Tino Lagator (14) hat der SVH gleich drei Torjäger unter den Top-Vier der Liga. Im Rennen um Rang 1 in der Torjägerkanonen-Wertung kann das Trio momentan aber nicht mitreden. Dort steht Stanislaw Nikiforow (SC Reichmannsdorf, Kreisliga Bamberg/Bayreuth/Kulmbach 1) unangefochten mit 25 Toren oben. Siebenmal erzielte Hummetroth, das zuletzt seine erste Niederlage nach über zwei Jahren gegen den SV Lützel-Wiebelsbach verschmerzen musste, schon sieben oder mehr Tore. Getoppt wird der SV Hummetroth allerdings bei der Torquote (6,83 Treffer pro Spiel) - und zwar von einem Gründungsmitglied der 1974 eingeführten zweigleisigen 2. Bundesliga (Nord-Staffel). Der 1. FC Mülheim-Styrum (Kreisliga Duisburg-Mülheim-Dinslaken 1) netzte in neun Spielen bisher 64-mal, was einem Durchschnitt von 7,11 Toren je Partie entspricht.

9. Liga

Wie das Toreschießen funktioniert, weiß auch der FC Marxheim. 74 Tore verbuchte der Neuntligist bereits in der laufenden Saison, was ihm derzeit Platz 1 in unserem Überblick und gleichzeitig auch in der Tabelle der Kreisliga Maintaunus A einbringt. Dreimal brachte der FCM das Kunststück fertig, zweistellig zu treffen. Den höchsten Sieg feierte das Team um Top-Torjäger Gianfranco Gilberto (25 Tore, Platz 5 bei der Torjägerkanone) gegen die SG Hattersheim - ein 16:0. Gilberto steuerte fünf Treffer bei. Dasselbe Kunststück gelang ihm ein weiteres Mal gegen Zeilsheim. Gegen Schwalbach und in Niederjosbach waren es immerhin Viererpacks. Führender im Rennen um die Kanone auf Ligastufe 9 ist übrigens Bünyamin Gündüz, der für den FC Lauenburg (Kreisliga Hamburg 3) fünf Treffer mehr erzielte. In Sachen Tore pro Spiel - Marxheim trifft durchschnittlich 6,12-mal - hat die zweite Mannschaft der Breiten Burschen aus Barmen (Kreisliga B Wuppertal-Niederberg 2) die Nase vorne. Sie erzielte pro Match bisher im Schnitt acht Treffer.

10. Liga

In den unteren Ligen liegt der Torschnitt für gewöhnlich einen Ticken höher. Die Sportfreunde Siepen III (Kreisliga C Wuppertal-Niederberg 1) aus Velbert netzten im Mittel bisher 9,78-mal. Die meisten Tore erzielte allerdings im bisherigen Saisonverlauf die SG Wölbattendorf/Konradsreuth - 90 Treffer (9 Tore pro Spiel). Die Sportfreunde hatten tatsächlich schon einmal 95 Tore auf dem Konto - in den Niederungen des Amateurfußball kommt der ein oder andere Teamrückzug allerdings vor, weshalb Siepen bereits sieben Tore einbüßte und in dieser Wertung den Kickern aus dem Frankenwald den Vortritt lassen musste. Top-Schütze beim klaren Tabellenführer der A-Klasse Frankenwald Nord ist Sebastian Zeitler, der sich 26-mal in die Torjägerliste eintrug. Das beschert dem 26-Jährigen aktuell Rang 6 bei der Torjägerkanone. An der Spitze liegt Steffen Mahnert vom SV Wehrden (Kreisliga A Köllertal-Warndt) mit 33 Buden. Zehnmal stand Zeitler in dieser Saison für die Spielgemeinschaft auf dem Feld, in neun Partien traf er, erzielte dabei zwei Fünferpacks und sogar einen Sechserpack. Kurios: Bei seinem einzigen Einsatz, bei dem er kein Tor erzielte, half er in der zweiten Mannschaft aus.

11. Liga

In der 11. Ligastufe findet man derzeit das torgefährlichste Herrenteam Deutschlands. Unglaubliche 103 Tore verbuchte Westfalia Dortmund in nur acht Partien. Das ergibt einen Schnitt von über zwölf Toren je Spiel. Das führte bereits dazu, vermutet man bei der Westfalia, dass erste Teams in der Kreisliga C Dortmund 5 gegen den Tabellenführer nicht mehr antreten wollen. Dabei sind die Dortmunder absolute Neulinge. Die Westfalia wurde erst im vergangenen Jahr aus der Taufe gehoben. Für den Verein ist es also die erste Saison im Spielbetrieb. Wirft man jedoch einen Blick auf die Kaderliste des Neulings, kommt der Erfolg nicht von ungefähr, finden sich doch dort zahlreiche Namen, die schon im gehobenen Amateurfußball Erfahrungen sammelten. Darunter befindet sich auch der Name von Maurice Temme. Der Oberliga-erprobte und beim VfL Bochum ausgebildete Mittelfeldakteur gründete und trainiert die Mannschaft gemeinsam mit seinem Bruder Kevin. Der 25-Jährige hat große Pläne. Am liebsten würde er mit seinem Verein, dem er natürlich als Präsident vorsteht, noch einmal Oberliga spielen. Neben Gründer, Präsident und Spielertrainer ist Temme mit 18 Toren zugleich erfolgreichster Schütze seines Teams, auch wenn mit Dennis Bommer (17), Xavery Lampka (15) und Michael Mensah (14) drei weitere Westfalia-Akteure bereits zweistellig trafen. Will sich einer des Quartetts allerdings noch die Torjägerkanone sichern, muss er noch kräftig an seiner Torausbeute schrauben. Mit 28 Treffern ist Lucas Schneider vom SSV Hagen den Dortmundern nämlich schon enteilt.