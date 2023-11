Eine magische Lehrstunde

Im November vor 70 Jahren erlitt England gegen Ungarn eine seiner bittersten Niederlagen. Das 3:6 gegen die "magischen Magyaren" wurde zur taktischen Vorführung.

Jubel und Ohnmacht - doch dieser Kopfball von Sandor Kocsis (3. v. li.) landete am Pfosten. Corbis via Getty Images

Sehenden Auges lief die englische Nationalmannschaft am 25. November 1953 in ihr Verderben - doch sie sah nur, sie verstand nicht. Billy Wright, englischer Kapitän und einer der herausragenden Defensivspieler Europas, warf im Spielertunnel des altehrwürdigen Wembley-Stadions einen Blick auf das leichte Schuhwerk der Ungarn, das ihnen nicht einmal bis zum Knöchel reichte, und raunte Mittelstürmer Stan Mortensen zu: "Wir sollten keine Probleme haben, sie sind ja noch nicht einmal richtig angezogen." Schon nach 44 Sekunden schoss Nandor Hidegkuti das 1:0 für Ungarn.

Dass das Fußballverständnis im englischen Teil der Insel vor 70 Jahren weit vom Festland abgetrieben war, lag besonders daran, dass man sich genau das niemals eingestanden hätte. Die Nationalmannschaft des sogenannten Mutterlands des Fußballs, die zu Hause noch nie gegen eine vom europäischen Festland verloren hatte, wurde qua Geburtsrecht für die größte Macht im Weltfußball gehalten, der englische Spieler war den anderen körperlich und taktisch überlegen. Dachten sie zumindest.

Die Engländer kündigten das "Spiel des Jahrhunderts" schon vorher an

Als die ungarische Nationalmannschaft Anfang der 1950er Jahre, inspiriert von der schottischen Schule durch Jimmy Hogan, der das technische Kurzpassspiel in den 1910er Jahren in Budapest etabliert hatte, 24 Spiele in Folge nicht verlor, 1952 olympisches Gold gewann und auf dem Kontinent für ihr modernes, geradezu futuristisch anmutendes Spiel gefeiert wurde, hinterfragten die Engländer nicht, warum das so war. Sie dachten sich nur: Diese Truppe holen wir nach Wembley, wo uns keiner das Wasser reichen kann, und dann zeigen wir allen, wer hier wirklich die Übermacht ist.

Sie dachten sich auch, dass Ungarns Ausnahmespieler Ferenc Puskas gar nicht so toll sein könne, wie alle sagten, wenn er doch so gedrungen daherkam und seinen rechten Fuß eigentlich nur brauchte, um nicht umzufallen. So dachten sie vor allem, weil sie sich gar nicht ernsthaft mit ihrem Gegner beschäftigt hatten. Weil sie so siegessicher waren. Die Engländer stilisierten das Freundschaftsspiel gut ein halbes Jahr vor der WM 1954 schon im Vorfeld zum "Spiel des Jahrhunderts" hoch, weil man den eigenen Sieg gerne besonders dick auftragen wollte. Der war schließlich eingeplant.

Die englische Arroganz stachelte die unbesiegbaren Ungarn so an, dass sie bereits mit ihrem ersten Angriff in Führung gingen. Durch Hidegkuti, einen Mittelstürmer, wie England ihn vielleicht noch nie gesehen hatte. Dieser schlaksige Mann trug zwar die Nummer 9 auf dem Rücken, das war aber auch schon alles, was er mit einem englischen Vertreter dieser Gattung gemein hatte. Einerseits fehlte ihm die Bulligkeit, vor allem aber spielte Hidegkuti nicht so, wie die Three Lions das erwartet hatten.

Nach ihrer Auffassung waren Positionen in einer Zeit, in der das sogenannte WM-System vorherrschte (eine 3-2-2-3-Formation), strikt einzuhalten, und die Rückennummern signalisierten, welcher Spieler auf welcher Position spielte. So wusste automatisch auch ein jeder, welchen Gegenspieler er zu bewachen hatte. Doch an derlei Gegebenheiten wollten sich die "magischen Magyaren" einfach nicht halten, die zudem so fortschrittlich dachten, dass sie viele ihrer besten Spieler beim Militärklub Honved Budapest auch im Verein zusammenbrachten, damit sie sich vortrefflich einspielen und militärisch fit machen konnten. In England hingegen durfte Trainer Walter Winterbottom noch nicht einmal seine eigene Aufstellung bestimmen - dafür war ein Komitee der FA zuständig, das für den Faktor Eingespieltheit herzlich wenig übrig hatte. Noch weniger für die taktischen Entwicklungen auf dem Kontinent. "Wir schauen nur auf uns" - die Engländer machten das wirklich.

Dass die Ungarn ihnen meilenweit enteilt waren, zeigte sich quasi mit dem Anpfiff. Ungarns Angreifer waren dynamischer, rochierten geschmeidig - und gaben teilweise vor, jemand anderes zu sein. Hidegkuti spielte das, was heute "falsche Neun" genannt wird, und zog seinen Bewacher Harry Johnston ständig aus dem Abwehrzentrum, wo Lücken entstanden, in welche die nominellen Halbstürmer Puskas und Sandor Kocsis gnadenlos hineinstießen. Sie waren es, die in Wahrheit ganz vorne stürmten. Hidegkuti machte dahinter das Spiel, wofür er alle Zeit der Welt bekam, weil sich Johnston irgendwann nicht mehr traute, seinem Gegenspieler zu folgen.

Die Kapitäne Puskas und Wright führen ihre Mannschaften auf den Platz. picture-alliance / dpa

Ihre kreuzenden Laufwege bescherten Ungarns teilweise pressenden Offensivspielern oft einen völlig freigezogenen rechten Flügel und dort zahlreiche Durchbrüche (im WM-Finale 1954 gegen Deutschland sollte Teamchef Gusztav Sebes durch seinen Verzicht auf Rechtsaußen Laszlo Budai seine Stammbesetzung übrigens sprengen). In der Defensive stabilisierte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten das Konzept einer raumdeckenden Viererkette. Weil sich Ungarns Läufer Jozsef Bozsik, der im Mittelfeld der eigentliche Spielmacher war, und Jozsef Zakarias, der tiefer agierte, so unterschiedlich orientierten, dass sie realtaktisch selten der gleichen Linie angehörten, entstand manchmal eine Art 4-2-4, dessen Einführung auf der großen Bühne meist den brasilianischen Weltmeistern von 1958 zugeschrieben wird. Auch entstanden gegen den total ausrechenbaren englischen Fußball unzählige Überzahlsituationen.

Beim Wiedersehen wurde es noch deutlicher

Obwohl Sewell nach Ungarns Blitzstart der schnelle Ausgleich gelang und England insgesamt drei Tore erzielte, war die physische und taktische Überlegenheit der Gäste so eklatant, dass sie ihr Spiel nur bis zur 27. Minute, als Puskas das 4:1 erzielte, und noch mal kurz nach der Pause wirklich durchziehen mussten, um am Ende mit 6:3 zu gewinnen. Das Ergebnis war für die Three Lions sogar noch schmeichelhaft und wäre mit großer Wahrscheinlichkeit zweistellig ausgefallen, wenn zufriedene Ungarn nicht so früh schon Gnade vor Recht hätten ergehen lassen.

Wahrscheinlich kapierten die Engländer auch das nicht, jedenfalls reisten sie am 23. Mai 1954 nach Budapest, um sich für die Schmach zu revanchieren. Diesmal gewann Ungarn sogar 7:1.