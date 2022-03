"Eine Lüge": Neymar dementiert Streit mit Donnarumma

Paris Saint-Germain sorgte nach dem Champions-League-Aus gegen Real Madrid außerhalb des Platzes für Aufsehen. Neymar dementierte nun aber Gerüchte über eine mögliche physische Auseinandersetzung mit Gianluigi Donnarumma.

PSG verabschiedete sich am Mittwoch gegen Real Madrid vorzeitig aus der Champions League, doch auch nach dem Spiel sorgte Paris für weitere Schlagzeilen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi und Sportdirektor Leonardo den Schiedsrichter Danny Makkelie bedrängt haben.

Zudem berichtete die spanische "Marca" von einem Streit zwischen Neymar und Keeper Donnarumma in der Kabine, wonach beide Spieler getrennt werden mussten. Am Donnerstagabend wandte sich der Brasilianer aber per Instagram an seine Fans und dementierte die Berichte: "Es gab keinen Kampf in der Umkleidekabine." Berichte, wonach er dem PSG-Keeper auch die Schuld am zwischenzeitigen Ausgleichstreffer gegeben haben soll, bezeichnete Neymar als "Lüge".

Donnarumma entschuldigt sich

Um seinen Anhängern einen Einblick zu geben, teilte Neymar einen Chatverlauf mit dem PSG-Schlussmann. Im sichtbaren Ausschnitt entschuldigte sich Donnarumma für den "gestrigen Abend". Einen Artikel über die mögliche Auseinandersetzung betitelte der Keeper als "inakzeptabel".

Das kann im Fußball passieren und wir sind ein Team." Neymar via Instagram

Neymar seinerseits antwortete dem 23-Jährigen: "Freund! Ruhig! Das kann im Fußball passieren und wir sind ein Team." Außerdem sei er noch jung und werde noch viel gewinnen, fand der 30-Jährige aufbauende Worte für den Italiener. Nach dem Champions-League-Aus ist Paris am Sonntag wieder in der Ligue 1 gegen Girondins Bordeaux gefordert (13 Uhr, LIVE! bei kicker).